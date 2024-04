Az elmúlt fordulóban mindkét NB III.-as gárdánk idegenből hozta el a három bajnoki pontot, vasárnap egyaránt hazai pályán folytatják szereplésüket. Kétség sem férhet hozzá, hogy a Kisvárda második számú csapatának lesz nehezebb dolga, mert a listavezető Putnok érkezik a Várkerti Stadionba. A két gárda eddig egyaránt negyvenkilenc pontot gyűjtve foglalja el a tabella első két helyét, köztük a gólkülönbség rangsorolja előrébb a borsodiakat. Ősszel fordított felállásban 1–1-es döntetlenre végződött az összecsapásuk, ezúttal is szoros mérkőzésre van kilátás, a Kisvárda II. mestere azonban győzelmet vár csapatától.

– Azt nem lehet kijelenteni száz százalékosan, hogy ez a két csapat a legjobb a bajnokságban, de 23 forduló elteltével ez a két garda áll az élen és ez azért jelent valamit. Sok szurkoló fog érkezni Putnokról, ezért azt kérem az értünk szorítóktól, hogy minél nagyobb számban látogassanak ki a mérkőzésre. Ígérem, hogy nem fognak bennünk csalódni, mivel mindent meg fogunk tenni azért, hogy egyetlen pontot se tudjon hazavinni az ellenfél – fogalmazott a mérkőzéssel kapcsolatban Gerliczki Máté, a Kisvárda II. edzője.

A Sényő FC Selyem-Ber gárdája az elmúlt fordulóban a Gyöngyösön rúgott öt góllal feledtette a DEAC-tól kapott ötöst. Ha már az ötösnél járunk, Nagy Sándor alakulata zsinórban ennyiszer játszik hazai pályán a közeljövőben, idegenben legközelebb május 19-én utaznak Kapacina Kevinék. Ez a hazai ötös sorozat lehetőséget kínál arra, hogy végleg elszakadjanak a kieső zónától és stabilizálják helyüket a középmezőny alján. Így gondolja ezt az együttes edzője Nagy Sándor is, aki vízválasztónak nevezte a vasárnapi, Tiszafüred elleni találkozót.

– Örülök, hogy Gyöngyösön nyerni tudtunk és ezzel feledtetni tudtuk a debreceni zakót – kezdte érdeklődésünkre Nagy Sándor. – Kis túlzással az év meccsének is nevezhetnénk a Tiszafüred ellenit, mert győzelmünk esetén eltávolodnánk az alsó régiótól, amely valamelyest kisimítaná a homlokon a ráncokat. A találkozó jelentőségével tisztában van a csapat is és ennek szellemében készültünk is egész héten. Tisztában vagyunk ellenfelünk erősségeivel, de ismerjük a gyenge pontjait is. Habár kieső helyet foglalnak el, jó passzban érkeznek hozzánk, nem véletlenül szereztek az elmúlt három fordulóban hét pontot. Bízom benne, hogy győztesen tudjuk elhagyni majd a pályát – zárta Nagy Sándor.

Labdarúgás: NB III., Északkeleti csoport, 24. forduló

Kisvárda II.–Putnok, Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Muhari (Kovács II. G., Gordos) 11., Sényő FC Selyem-Ber–Tiszafüred, Sényő, v.: Hajdú (Szabó F., Vilmányi) 16.

További mérkőzések: Újpest II.–Eger (11), REAC–Cigánd (14), DEAC–DVTK II., Salgótarján–Tiszaújváros, Hatvan–DVSC II., Karcag–Gyöngyös (mind 16)