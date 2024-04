A belgrádi ökölvívó Európa bajnokság negyedik versenynapján a 63,5 kilós Kovács Richárd egy ismerőssel találkozott, Narek Hovhanniszjan az Európa Játékokon már megpróbálta megállítani versenyzőnket, de nem sok eredménnyel. Az örmény rivális most is sokat ment előre, de nem tudta Nagy Lajos tanítványát nyomás alá helyezni, párizsi olimpikonunk remekül kontrázott, sokkal többet ütött. Ricsi akarata érvényesült, így egyhangú pontozással hozta a mérkőzést és továbbjutott. A szerdai negyeddöntőben Robert Jitura lesz az ellenfele a az NYVSC-Big Boxing öklözőjének. A román versenyző korábban kétszer is megnyerte az U22-es Európa-bajnokságot alacsonyabb súlycsoportban.