A labdarúgó NB I. legfontosabb kérdéseire választ kaphatunk ezen a hétvégén, ugyanis matematikailag is eldőlhet a bajnoki cím sorsa és biztossá válhat a kiesők kiléte is.

A Ferencváros 14 ponttal vezeti a bajnokságot. Ha a Paks nem nyer szombat délután Felcsúton, akkor már senki nem érheti utol a zöld-fehéreket. Abban az esetben is igaz ez, ha nyernek a tolnaiak, úgy viszont a Fradinak a saját meccsén kell tennie azért, hogy már szombat este ünnepelhessen.

Érdekesség, hogy az FTC tavaly is a Kisvárda elleni meccsen ünnepelte a bajnoki címét, akkor már a mérkőzést megelőző napon eldőlt a kérdés.

Vármegyénkben inkább a Kisvárda Master Good sorsa miatt lesz izgalmas a címvédő szombati meccse. Amennyiben a várdaiak kikapnak és a ZTE, Kecskemét, Újpest hármas mindegyike győzelmet arat, akkor a szabolcsiaknak már matematikai esélyük sem lesz arra, hogy elmozduljanak a kieső zónából. Minden más – akár a Kisvárda, akár az említett riválisok meccsén született – eredmény esetén marad remény legalább a jövő hétig.

A kisvárdai klub honlapja szerint bajnoki mérkőzésen az élvonalban tizennyolcadszor mérkőzik meg egymással a két csapat, a szombati lesz a tizedik alkalom, hogy a Várda a Groupama Arénában lesz vendég. Összességében 1-3-13 (6-29-es gólkülönbség) a Kisvárda bajnoki mérlege ebben a párosításban. Az FTC elleni, bajnoki meccsen aratott egyetlen győzelmét idegenben aratta, amikor 2021. július 31-én, a klubtörténet 100. NB I.-es meccsén 2–1-re nyert.

Az ahhoz hasonló bravúr még többet érne a kisvárdaiaknak szombaton.

Labdarúgás: NB I., 29. forduló

Szombat

Puskás Akadémia–Paks 14.30

Ferencváros–Kisvárda 17

DVTK–DVSC 19.30

Vasárnap

Kecskemét–Mezőkövesd 14.05

Fehérvár–ZTE 16

Újpest–MTK 18.30