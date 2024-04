A Blue Sharks megkezdi a bajnokság legfontosabb szakaszát, ahol már nem számít, melyik csapat mit ért el korábban, a rájátszásba jutott nyolc gárda előtt adott a lehetőség, hogy bajnoki címet szerezzen. A Cápák a hetedik pozíció megszerzésével harcolták ki a jogot a negyeddöntőre, amiben a másodikként végzett MAFC-ot kell legyőzni. Az egyik fél második sikeréig tartó párharc csütörtökön kezdődik Budapesten.

– Nagyon motiváltak vagyunk – árulta el a nyíregyházi csapatot irányító Merim Mehmedovic. – Kemény munkát végeztünk, hogy idáig jussunk és jó formában várhatjuk a rájátszást. A lényeg, hogy bízzunk magunkban! Tudom, hogy képesek vagyunk minőségi kosárlabdára, hogy ez mennyire lesz elég, meglátjuk.

Az újbudaiak legnagyobb erőssége a lepattanózás. Az alapszakaszban ők kaparintották meg a legtöbb lecsorgó labdát, ezen belül külön kiemelkedik a támadó oldali lepattanózásuk. Ebben Bordács Soma alkotott nagyot, meccsenként jegyzett 12.2-es átlaggal. Pontszerzésben az amerikai Amorie Archibald vitte a prímet (20.2), igaz, ő csak hat mérkőzést játszott, ellenben Polgárdy Ádám mind a 26 fordulóban kezdőként lépett pályára és 19.6 pontot átlagolt.

A két csapat közül a nyíregyházi lehet pihentebb, mivel a „műegyetemisták” múlt hétvégén a Hepp-kupa négyes döntőjén szerepeltek. Az elődöntőben nagy meglepetésre alulmaradtak a Fóttal szemben (94–85), Archibald 33 pontot, Polgárdy 14 pontot szerzett, Bordács 13 pont mellett 22 lepattanót gyűjtött. Vasárnap a bronzmeccsen is kikaptak a Ceglédtől (90–85), de a három legjobbjuk egyaránt tíz percnél kevesebbet játszott.

– A MAFC Archibald leigazolásával jelezte, hogy A-csoportban akar játszani – fogalmazott Mehmedovic. – A legkomplettebb szerkezetű csapatról van szó, ki kell találnunk, hogyan egyenlíthetjük ki a lepattanócsatát. Ebben a játékelemben Bordács és Pápai különösen jó, de az egész csapatuknak erőssége. Nekünk éppen ez a problémánk, nem csupán ebben a párharcban, hanem az egész szezonban. Ezen túl egyébként szakmailag képesek vagyunk ellenük a jó játékra, ezt legutóbb is megmutattuk. Januártól folyamatosan eredményt kellett elérnünk. Most újabb kihívások jönnek, a korábbiaknál is nehezebb feladatok. Nem lehet megmondani, ki az igazi esélyese a párharcnak. A tabella alapján persze egyértelmű, de a rájátszásban már nem számítanak a korábbi eredmények, mindenki a nulláról indul!

A párharc tehát csütörtökön elrajtol, majd vasárnap folytatódik Nyíregyházán.