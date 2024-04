A várt küzdelmet és izgalmakat hozta a Hübner Nyíregyháza BS és a MAFC negyeddöntős párharca a férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoportjában. Mint ismert, a Cápák rögtön elvették a fővárosiak pályaelőnyét, majd hazai pályán egy nagy felháborodást keltő kiállítás után kikaptak, így a mindent eldöntő összecsapást szerda este Budapesten rendezték meg.

A Blue Sharks ezt a mérkőzést is hatalmas energiával kezdte. Bonifert Bendegúz távolról megszerezte az első vendégpontokat és a folytatásban sem lassított, három perc sem telt még el, amikor már hét pont állt a neve mellett. Carlbe Ervin és Végső Bálint nagyot dolgozott a MAFC két vezérén, Polgárdy Ádámon és Amorie Archibaldon, ám második esélyekből pontokat szereztek a hazaiak, így nem tudott elszakadni a Nyíregyháza. Ervin idővel támadásban is elkapta a fonalat, közben Bonifert nagy zsákolással növelte pontjai számát – az első negyedet a mieink irányították.

A második játékrész elején Végső megkapta a harmadik személyi hibáját, ami fájó volt. Ervin faulttal együtt szerzett akcióval még talpra ugrasztotta csapata kispadját, ám utána elveszett a lendület, percekig nem született vendégkosár, amit kihasználtak az újbudaiak és elléptek öt ponttal. Újra a nyíregyházi légiós 2+1-es játéka szakította meg a kosárcsendet, hogy aztán egy hatalmas triplát is dobjon, majd Tarján Izsák gyűrűbe küzdötte a labdát támadó lepattanó után, amivel ismét a Blue Sharksnál volt az előny. A javuló támadójáték mellett ugyanakkor nem volt elég stabil a védekezés, így a csapatok egypontos hazai vezetéssel vonultak a nagyszünetre.

Álomszerűen kezdődött a második félidő. Ervin befejezett egy indítást, Végső ügyesen feltalálta magát a palánk alatt és Bus Iván is szép kosarat dobott. Itt még nem volt vége, Bonifert a támadó idő végén beköszönt távolról, ezzel 9–0-t futottak a Cápák a harmadik negyed elején. Három és fél perc után először talált be a MAFC, de Bonifert újabb hármassal válaszolt, később Ervin és Bus is távolról volt eredményes. Ebben a periódusban a védekezés is közel tökéletes volt, erre építve a 27. percben tízzel vezetett a Nyíregyháza.

Ekkor kezdte meg feltámadását a MAFC. A harmadik negyed végére már csak két pont volt a vendégelőny. A mieink a negyedik etapban is nagyon küzdöttek, ám egyre fáradtak. Busnak megsérült a háta, Ervin a cipője talpából elveszített egy darabot, de a többieken is meglátszottak már a nagy csata nyomai. A nyíregyháziak rendre lemaradtak már a hazaiak kiegészítő embereiről, elsősorban az eddigi legjobb meccsét játszó Bordács Somán nem találtak fogást. Glatz Soma hármasával két perccel a vége előtt még öt pontra visszajöttek a Cápák, ám a végjátékot okosan menedzselték az újbudaiak, így elmaradt az újabb csoda, a második kiemelt MAFC nagy csatában bejutott a legjobb négy közé.

– Tudtuk, hogy ez nagyon nehéz mérkőzés lesz, a második meccsen nagyobb esélyünk volt a továbbjutásra, mint a harmadikon, de ott sajnos nem sikerült lezárni ezt a párharcot – értékelt Merim Mehmedovic, a Blue Sharks vezetőedzője. – Egy kiváló MAFC otthonában játszottunk, a hangulat és a játék színvonala is kimagaslott a B-csoportból. Harcoltunk, amíg tudtunk, a vége felé kicsit elfáradt a csapat, mint mindig, ezúttal is a magassági fölény volt a MAFC legnagyobb fegyvere, végül ez döntött.

A Nyíregyháza az 5-8. helyért küzdhet a továbbiakban. Az „alsóházban” kuparendszerű párharcokkal folytatódik a bajnokság, vagyis oda-visszavágó alapon a pontkülönbség dönt. A Blue Sharks a Vasassal csatázik, a másik ágon a BKG a TF-fel csap össze.

Kosárlabda: NB I/B, Piros-csoport, negyeddöntő, 3. mérkőzés

Újbuda MAFC–Hübner Nyíregyháza BS 89–81 (24–28, 25–20, 16–19, 24–14)

Budapest, Gabányi László Sportcsarnok, v.: Cziffra, Györfy, Nepp.

MAFC: Polgárdy 7/3, Archibald 17/3, Pintér 2, Bordács 24, Pápai 7. Csere: Biber 6, Buzás 7/3, Komma 11, Kovács 7, Katona 1. Vezetőedző: Lakits András.

Nyíregyháza: Bus 11/6, Végső 7/3, Ervin 25/9, Bonifert 16/6, Tarján 7. Csere: Völgyi 4, Glatz 3/3, Nagy 4/3, Geiger 4. Vezetőedző: Merim Mehmedovic.