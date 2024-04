Múlt héten élt a pályaelőnyével a Fatum-Nyíregyháza és kétszer is hátrányból fordítva megnyerte az Újpest elleni három győzelemig tartó párharc első mérkőzését az Újpest ellen. Szerda este Budapesten találkoztak ismét a felek, hogy lejátsszák az ötödik helyért kiírt párharc második mérkőzését.

Szabó Lili ugyan ugyan ütött egy szép pontot az elején, ettől függetlenül a házigazdák kezdték jobban a találkozót. Pontos ütéseikre nem volt ellenszere a kissé tompán játszó vendégeknek, Carabali blokkolt egy szépet, de így is egyre nyílt az olló. Adrian Chylinski nem is habozott tovább, kikérte első idejét, ez azonban nem sok változást hozott a játék képében, Ambrosio nyitását követően már tízzel vezettek a lilák. A folytatásban ugyan voltak szép megmozdulásai a Fatumnak, de tetemes hátrányát már nem tudta ledolgozni, könnyedén került előnybe a hazai gárda.

A folytatásra összekapta magát a Nyíregyháza, Kocics pontjával először vezettek a mérkőzésen. Remek sáncaiknak köszönhetően tovább növelték előnyüket a játszma elején. Whitney ponterős játékával azonban ledolgozta hátrányát Horváth András csapata. Ezt követően felváltva estek a pontok, egyik gárda sem tudott nagyobb előnyt kialakítani magának. A hajrában érkezett a nyíregyházi mérkőzést kihagyó Kindelan, majd Moreno ütött egy ászt, aztán Whitney következett és máris három volt a differencia a hazaiak javára. Innen már nem volt visszaút, a második játszmát is az UTE nyerte.

Lendületesen kezdte a harmadik felvonást a hazai csapat, Milanova villanásával már kétszer annyinál jártak, mint a dekoncentráltan játszó vendégek, akik pontot csak elvétve, főleg ellenfelük hibájából szereztek az elején. Carabali rontásával érte el a húsz pontot az UTE. Innen már nem engedték ki a kezükből a mérkőzést a lilák, az első mérkőzéslabdát ugyan még hárította a Fatum, Kindelan aztán feltette az i-re a pontot, ezzel megnyerte a mérkőzést és egyenlített az Újpest. Folytatás pénteken 18 órától a Continental Arénában.

Női Extraliga, rájátszás az 5. helyért, 2. mérkőzés

UTE–Fatum-Nyíregyháza 3:0 (17, 18, 19)

Budapest, UTE Csarnok, v.: Mezőffy, Kiss Z.

UTE: Milanova 15, Kilyénfalvi 4, Dani 5, Whitney 13, Ambrosio 7, Moreno 10. Csere: Dömsödi, Baksa (liberók), Kindelan 7, Sziládi. Vezetőedző: Horváth András. Nyíregyháza: Jeremics 2, Nagy S. 2, Kocics 8, Szabó L. 4, Carabali 7, Galvao 4. Csere: Tóth F. (liberó), Farkas, Rufin-Martinez, Antivero 5, Földi 2. Vezetőedző: Adrian Chylinski.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (22 perc): 3:1, 7:2, 10:3, 13:3, 19:9, 24:16. 2. játszma (22): 1:3, 5:6, 12:12, 18:18, 21:18, 24:18. 3. játszma (22): 3:2, 10:5, 16:11, 18:12, 20: 13, 24:18.

A három nyert mérkőzésig tartó párharc állása 1:1.