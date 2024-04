A NYÍKSE általában a szezonok elején, illetve végén tart sajtótájékoztatót, emiatt fogalmazhatunk úgy, hogy szerda délelőtt rendhagyó sajtóeseményt rendezett. Az apropója sem mindennapi, ugyanis az egyesület együttműködési megállapodást kötött a DVTK Akadémiával.

– Az elmúlt években lassan, de biztosan fejlődött a lány szakágunk is, egyre többen csatlakoztak hozzánk –fogalmazott Balogh Béla, a NYÍKSE elnöke. – Itt még fontosabb a toborzás sikeressége és a gyerekek megtartása. Nagy erőfeszítésünkbe telt, hogy a lányoknál is megalapozzuk a sikeres jövőt, ebben nyújt nagy segítséget a DVTK. Az egyesületük sikereiről mindent elmond, hogy felnőttcsapatuk bajnoki címre tör és kitűnően szerepelt az Euroligában is. Segítenek nekünk a kiválasztásban, a szakmai munkában és a versenyeztetésben. A legtehetségesebb lány kosarasaink nagy lehetőség előtt állnak, de az edzőink, szakmai vezetőink is képzéseken vehetnek részt és fejlődhetnek. Bízunk benne, hogy később a DVTK igazol tőlünk játékost, amivel az egyesületük is jól jár és a tehetséges lányainknak is továbblépési lehetőséget biztosít.

Az együttműködés első lépéseiként a NYÍKSE csapata már edzőmérkőzést is játszott az impozáns DVTK Arénában, nyíregyházi utánpótlás kosarasoknak is edzést tartott a Diósgyőr felnőttcsapatát irányító és nemrég szövetségi kapitánynak kinevezett Völgyi Péter. Az egyesület a következő szezontól már a mezeken is hirdeti a közös munkát, mivel az U11-U12-es és az U14-es csapat NYÍKSE-DVTK néven indul a bajnokságban.

– Korábban ebben a régióban nem találtuk meg azokat a partnereket, akik hasonlóan nyitottan gondolkodnak, mint a NYÍKSE – mondta el Magyar Gergely, a DVTK Akadémia igazgatója. – Mi elsősorban a saját vármegyénken beül képezzük a tehetségeket, de szeretnénk feszegetni a határainkat, nemrég a Szolnokkal és a Karcaggal is kötöttünk megállapodást. Azt reméljük, hogy mindkét fél egyformán profitál ebből. Szeretnénk a tehetséges kosárlabdázó lányokat megtalálni és minél előbb integráljuk őket az Akadémiára, ezáltal nagyobb lehetőséget adni nekik. Azt fontos elmondani, hogy nem szeretünk senkit a saját közegéből kiszakítani. A gyerekeknek lehetőséget biztosítunk válogatókon, edzéseket látogathatnak és akkor igazoljuk le, ha mindkét fél elégedett. A fokozatosság és a folyamatosság elvét követjük.

Ambrus Erzsébet, a DVTK kiválasztásért felelős szakembere elmondása szerint sokat fog járni Nyíregyházára, megtekint edzéseket és meccseket.

– Szeretnénk megmutatni az utat a DVTK felé – szögezte le a szakember. – Figyelem a játékosok fejlődését, elhívjuk kiválasztóra azokat a játékosokat, akikben látunk potenciált. Ezeken az eseményeken megmutatjuk nekik az arénát, beléphetnek az első csapat öltözőjébe, a felnőttek edzője tart nekik foglalkozást, ezáltal a gyerekek egy picit a profi sportolók bőrébe bújhatnak.