Országos Bajnoki mérkőzések mellett, területi bajnoki fordulók is voltak a hétvégén a vízilabdásoknál.

Az Észak-keleti Bajnokság Gyerek II (U12) rájátszás első fordulója Nyíregyházán került megrendezésre, ahol az Aqua Sport Egyesület csapata a bajnoki címért küzd a felsőházi rájátszásban a Pannergy Miskolc és a Pilisvörösvári Oxigén ellen! A nyíregyházi fiatalok mind a két mérkőzést megnyerték, a Miskolc elleni nagy csatában az Oxigén ellen könnyebben.

Nagyon jól kezdtünk, végig kézben tartottuk a meccset, a védekezésünk sokáig jól működött, sajnos a végére közelebb jött az ellenfél pár pontos átlövéssel. Az egy gólos előny nem nagy, de a miskolci visszavágón is győzelemre játszunk, hogy a mi nyakunkba kerülhessen az arany - értékelt Urbin Tibor vízilabda edző.

Vasárnap a legkisebbek is medencébe ugrottak Miskolcon. Az Aqua Se két csapata négy mérkőzést játszott, a fiúk a Aquatics Miskolccal, majd a Pilisvörösvárral, a leányok a Pannergy Miskolc B-vel, és a Digi Eger csapatával küzdöttek. Eredményt nem számolnak ebben a bajnokságban, de a mutatott játék alapján egy rövid összegzés tudott adni Urbin Tibor és Szalontai Viktória a Baby (U10) csapat edzői:

Az első két meccs a fiúké volt, ahol nem igazán láttam vissza a meccs előtt megbeszélteket, mindenki fejetlenül támadni akart, gólt lőni, és a védekezés hiánya megbosszulta magát. Második mérkőzés már hozott kis változás a védekezés terén, de ez még mindig kevés volt, sokkal többet kell foglalkoznunk a szoros emberfogással edzéseken!

A leányok viszont kellemes meglepetést okoztak játékukkal, mert nagyon jól álltak az ellenfél mellett amikor védekezni kellett, és látványos támadásokat hoztunk össze, amiből sok gólt előttünk. Erőnléttel sem volt gond, ügyesek voltak! - értékelt Szalontai Viktória

Eredmények :

ÉK Gyerek II

Pannergy Miskolc - Aqua Sport Egyesület 6-7

Gól : Tomori G. 2, Simon L. , Simon D., Himics, Kusnyér Á., Potor

Aqua Sport Egyesület - Pilisvörösvár Oxigén 19-6

Gól : Jávor 5, Tomori G. 3, Simon L.,Simon D., Himics, Potor 2-2, Horváth S., Tóth B. Székely L.