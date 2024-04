Szombaton a középszakasz első fordulójából elhalasztott mérkőzéseket pótolt az Országos Vízilabda Bajnokság A2 osztály B csoportjában Tatabányán, az AQUA SE Nyíregyháza vízilabda csapata. Az U14-es korosztály győzelmet harcolt ki büntetőpárbajban, az U18-as csapat ugyancsak büntetőpárbajban kikapott, az U16-osok ezúttal pont nélkül maradtak.

Az U14-es gyermek csapat kicsit álmos kezdés után, szívós, fegyelmezett védekezéssel negyedről-negyedre ledolgozva hátrányát fordítani tudott az izgalmas, végül döntetlennel záruló mérkőzésen, majd a büntetőpárbajban minden büntetőjét gólra váltva győzelemnek örülhetett. A mérkőzésről Éder Zsolt, az AQUA SE korosztályos edzője így nyilatkozott:

- Két szempontból volt fontos ez a győzelem. Egyrészt jó volt újra látni a gyerekek arcán a túláradó örömöt, a győzelmet jelentő büntetőt követően, másrészt hitet adhat számunkra a továbbiakban, hogy akarattal, összefogással képesek vagyunk győzelemre az előttünk álló csapatok ellen is. Gratulálok a fiúknak! Ezt a hozzáállást várom a bajnokság hátralévő mérkőzésein ... és az edzéseken.

Az AQUA SE U16-os csapata következett. Az ellenfél végig kézben tartotta a mérkőzést, és biztosan nyert. Ezen a napon nem ment a játék a serdülőknek. Az U18-as csapat az első félidőt odaajándékozta a tatabányaiaknak (3-0), de a harmadik negyed huszárosra sikerült és egyenlített csapatunk. Az utolsó felvonásban 1-1 gól esett, így jöhetett újra a büntetőpárbaj, ami ezúttal az ellenfélnek sikerült jobban.

- Érdekes fordulón vagyunk túl. Meglátszódott az, hogy medence hiányban küzdöttünk az elmúlt héten. A serdülő csapat 1,5 éve nem kapott ennyi gólt, mint most szombaton. Nincs ekkora különbség a két csapat között. A visszavágó máshogy fog kinézni. Az ifi csapat fegyelmezetten védekezett és kapusunk Haraszti Vendel nagyszerű védéseivel megvolt a plusz stabilitás hátul. A támadások viszont akadoztak, ezen javítanunk kell. Itt is látszódott az edzéshiány. Azonban megvan az első pontja az ifi csapatnak a középszakaszban, ennek nagyon örülünk. Gratulálok a srácoknak. – mondta Hatvani Péter az AQUA SE vízilabda szakedzője.

Eredmények:

Gyermek (U14):

Tatabányai VSE - AQUA SE 13-15 (4-1,2-3,3-4,2-3, büntetők: 2-4)

Gólok: Himics P. 4, Tilki D. 3, Maczkó M. 3, Tári R. 2, Kusnyér Á., Simon D., Tégel Á.

Serdülő (U16):

Tatabányai VSE - AQUA SE 17-7 (4-2,4-1,4-3,5-1)

Gólok: Virág B. 2, Tilki D. 2, Székely Á., Tolnai D., Himics P.

Ifjúsági (U18):

Tatabányai VSE - AQUA SE 10-8 (2-0,1-0,2-5,1-1, büntetők: 4-2)

Gólok: Pelle L. 3, Radóczi B. 3, Székely Á. 2