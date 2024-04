Mint az ismert, az ötödik helyért folytatott párharc negyedik mérkőzését az UTE nyerte múlt pénteken a Continental Arénában, ezzel Horváth András csapata lépéselőnybe került. Hétfőn este az volt a tétje az ötödik mérkőzésnek, hogy a fővárosi lilák lezárják-e a párharcot, vagy a Fatum-Nyíregyháza összekapja magát, az utolsó szalmaszálba kapaszkodva egyenlít, hogy aztán szerdán Nyíregyházán dőljön el a párharc.

Kapkodó, dekoncentrál játék jellemezte a találkozó elejét, egymás hibáiból éltek a csapatok. A hazaiak stabilizálták előbb a játékukat és ennek köszönhetően magukhoz ragadták az irányítást. A játékrész közepe felé közeledve állandósult a lilák két-három pontos vezetése, a pénteki nyíregyházi mérkőzéshez hasonlóan Milanova vette hátára csapatát. Hiába kért időt Adrian Chylinski, nem tudta megtörni az egyre lendületesebben játszó fővárosiakat. Ennek ellenére volt izgalom a végjátékban, egy pontra sikerült visszazárkóznia a Fatumnak, Milanova azonban lezárta az első szettet.

A folytatásban egy darabig fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd Carabali ütött egy szép pontot, aztán zsinórban nyitott három ászt, ezzel négy ponttal meglépett a Fatum. Villant azonban Kindelan, majd Jeremics hibázott, így ismét szoros volt az állás. Milanova egalizált, innen aztán nem volt megállás. Kindelan a mérkőzés addigi leghosszabb labdamenetét ponttal fejezte be. Két szettlabdát ugyan hárított még a Nyíregyháza, a harmadikat aztán már kihasználták a hazaiak.

A harmadik felvonásban utolsó lehetőségét megragadva küzdött a Fatum, egy darabig együtt haladt a két gárda. Aztán Antivero és Carabali percei következtek, a két légiós ponterős játékával ellépett Andrin Chylinski csapata. Öt pont is volt az előnyük és már csak egy hiányzott a szettgyőzelemhez, nem sikerült azonban, mert a lelkes hazaiak öt szettlabdát is hárítva megfordították az eredmény, megnyerték a mérkőzést és ezzel lezárták a párharcot. Az UTE végzett az ötödik, míg a Fatum-Nyíregyháza a hatodik helyen.

Női Extraliga, rájátszás az 5. helyért, 4. mérkőzés

UTE–Fatum-Nyíregyháza 3:0 (22, 21, 24)

Budapest, UTE röplabdacsarnok, v.: Tillmann, Bátkai-Katona.

UTE: Milanova 14, Kilyénfalvi 8, Kindelan 14, Whitney 15, Ambrosio 2, Moreno 4. Csere: Baksa, Dömsödi (liberók), Sziládi 1, Zólyomi 1. Vezetőedző: Horváth András.

Nyíregyháza: Carabali 12, Galvao 2, Jeremics 4, Nagy S. 3, Kocics 18, Szabó L. 3. Csere: Tóth F. (liberó), Farkas, Antivero 5. Vezetőedző: Adrian Chylnski.

A mérkőzés alakulása. 1 játszma (25 perc): 3:1, 4:5, 10:7, 15:13, 19:16, 21:20, 24:21. 2. játszma (26): 2:4, 5:7, 8:8, 12:8, 15:15, 20:17, 24:21. 3. játszma (27): 3:2, 6:5, 10:9, 12:12, 13:16, 15:20, 19:24, 25:24.