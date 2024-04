Eljött a mindent eldöntő összecsapás, szerdán lezárul a Nyíregyháza és a MAFC párharca. A férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoport alapszakaszának második helyezettje feljutásra hajt, míg a Blue Sharksnál sokáig nem is gondolhattunk ilyenre, hiszen borzasztó első félév után a hetedik helyig tudott felkapaszkodni a csapat.

A negyeddöntőben azonban már nem számítanak a korábbi eredmények, csupán a pályaelőnybe kapaszkodhat a korábban jobban teljesítő együttes. Ezt aztán azonnal elveszítették az újbudaiak, majd Nyíregyházán visszaszerezték, így az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc Budapesten fejeződik be.

A Cápák mellett szól, hogy a győztes meccs után a második összecsapást is 29 percig irányították, Bus Iván meglehetősen szigorú kiállítása után azonban szétesett a játékuk, amit kihasznált a vendéggárda. A párviadal nagy részében tehát jobbak voltak a nyíregyháziak, erre lesz szükség szerdán is, hiszen a győztes bejut a legjobb négybe, míg a vesztes az 5-8. helyért játszhat a továbbiakban.

– Furcsa meccsen vagyunk túl, amin egyik csapat sem játszott igazán jól – mondta el Merim Mehmedovic vezetőedző, aki letöltötte eltiltását, így a harmadik mérkőzésre visszaülhet a kispadra. – A MAFC-nak és nekünk mások voltak a céljaink a szezon elején, de ezzel nem akarok foglalkozni, mert ahogy korábban is elmondtam, a negyeddöntőben már nem számít semmi, mindenki hajt és a legjobbat akarja kihozni magából. Mi is ezen leszünk. Tudom, hogy a hazai klub nagyon készül erre a mérkőzésre, sok néző lesz, ami remélem, minket is inspirál. Meccsek között nincs sok idő, szakmailag nem lehet meglepetést húzni. Döntő lesz a játékosok motivációja. Egészségesek és nyugodtak vagyunk, mindenki készen áll! Tudom, hogy képesek vagyunk jó kosárlabdára, ehhez csapatjátékra lesz szükségünk. Az előttünk álló negyven percben nincs hibázási lehetőség!

Amellett, hogy bízunk benne, végre senkit nem állítanak ki a Blue Sharkstól, a csapatnak valahogyan le kell lassítania a MAFC támadójátékát, amit három (közülük is inkább két) játékos határoz meg. Az újbudaiak 181 pontot dobtak a két meccsen, ebből 146-ot Amorie Archibald, Polgárdy Ádám és Bordács Soma hármasa szerzett, előbbi két játékos összesen 123-at tett a közösbe. Még nagyobb különbségeket mutatnak a dobókísérletek. Míg Archibald 44-szer és Polgárdy 39-szer próbálkozott, addig Bordácsnak csak 19 rádobása volt idáig, a következő játékos pedig Pintér Dávid 9 kísérlettel.

A Blue Sharks játéka úgy működik legjobban, ha Bus Iván és Carlbe Ervin egyszerre a pályán van. Az eddigi 31 gólpasszból 19-et ők osztottak ki és ketten együtt 85 pontot dobtak – ezért volt döntő, hogy Bus az előző meccs utolsó negyedében már nem léphetett pályára.

Nagy kérdés lesz tehát, hogy melyik kulcsember hogyan teljesít szerdán, esetleg valamelyik oldalon előáll-e egy nem várt szereplő.

Akárhogy is alakul, a Cápák már vasárnap újabb párharcot kezdenek és biztos, hogy hazai pályán rajtol. Győzelem esetén a Cegléd lesz az ellenfél az elődöntőben, míg az alsóházi küzdelemben a Vasas lesz a rivális.