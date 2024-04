A bajnoki címét ismét megvédő Ferencváros a másodosztályban listavezető Nyíregyháza vendége lesz a labdarúgó MOL Magyar Kupa szerdai elődöntőjében. A Puskás Arénában május 15-én sorra kerülő döntő első résztvevője azonban már kedden este ismertté válik, amikor a Paks a Kisvárdát fogadja. A tolnaiak az élvonalban sokáig tartották a lépést az FTC-vel, sőt vezették is a tabellát, a legutóbbi hat fordulóban azonban egy döntetlen és öt vereség a mérlegük, így jelenleg az övék az NB I. legrosszabb formában lévő csapata, amely a harmadik helyre csúszott vissza.

– Bármelyik csapat ellen van keresnivalónk, ezt az utóbbi időben bizonyítottuk, és így lesz ez Pakson is – véli Feczkó Tamás, a Kisvárda Master Good vezetőedzője. – Az is igaz, nem szabad kiindulni a bajnokságban mutatott formából, hiszen ez kupameccs, itt egyetlen mérkőzésen dől el minden. A Paks egész éves teljesítménye még így is meggyőző, dobogós helyen áll, harcban a nemzetközi porondért, amit a kupasorozaton keresztül is kivívhat. Ők két éve már átélték azt, amire mi vágyunk, eljutottak a Puskás Arénáig. Velünk ez most először történhet meg, úgyhogy a motivációnk erősebb kell, hogy legyen, szeretnénk ebből is profitálni.

A vendégek kiesőhelyen állnak, matematikai esélyük még van a bennmaradásra, és a legutóbbi három körben veretlen maradtak: egyszer nyertek, kétszer döntetlent játszottak, legutóbb szombaton a Ferencváros otthonában. A szabolcsiak 2019 óta többször is ponttal, pontokkal távoztak Paksról: három vereség mellett kétszer döntetlent játszottak, kétszer pedig nyertek.

– Minden mérkőzés egyformán fontos, így van ez a bajnokságban és a kupában is – árulta el Feczkó Tamás. – Játékosaim nem először bizonyítják, hogy lehet rájuk számítani, gondoljunk csak az MTK elleni előző kupameccsre vagy a mostani bajnokira is. Játékosaink nagyon nagy munkát tettek a mérkőzésbe, összességégében sikerélménnyel gazdagodtunk, hiszen pontot szereztünk a Groupama Arénában, négyre növeltük veretlenségi sorozatunkat a legutóbbi tétmeccseket illetően. A csapat összetételével kapcsolatosan pedig kellemesek a gondok, de biztos vagyok benne, akiknek bizalmat szavazunk, megállják majd a helyüket – zárta Feczkó Tamás.