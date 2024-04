Csak kapkodtuk a fejünket, amikor 2022. október kilencven gólos meccsen győzte le a Veszprém a Fradit a kézilabda NB I-ben. Azt hittük zt már nem lehet felülmúlni. Tévedtünk. Másképpen gondolta ezt a vármegyei kézilabda bajnokságban szereplő Balkány, valamint a Fehérgyarmat együttese is, októberben 102 találatot hozó mérkőzést játszottak egymás ellen, amelyről portálunk be is számolt. „Fogd meg a söröm” – mondhatta erre a SZIKE 1 gárdája és szavaikat tettekre váltották. Március 28-án a tiszavasvári sportcsarnokban negyven néző szeme kerekedett ki, amikor 110 gólos mérkőzésen győzték le a SZIKE Nyírpazony alakulatát. Íme a jegyzőkönyve.

SZIKE 1–SZIKE Nyírpazony 57–53 (29–20)

Tiszavasvári, 40 néző, v.: Kocsmáros, Bulyáki. SZIKE 1: Volosinóczki (kapus), Benyusz K. 9, Csikós 14, Horváth 10, Gáll 4, Orosz 7, Szögi 13. SZIKE Nyírpazony: Tisza (kapus), Kiss 7, Bancsók 11, Szerdi 7, Türk 5, Lázár 15/1, Szender 8. Kiállítások: 0, illetve 2 perc. Hétméteresek: 1/0, illetve 1/1.



A találkozón Szögi Roland 13 találatig jutott, nem elégedett meg azonban ennyivel. Múlt vasárnap csapata Balkány elleni, 99 gólt hozó mérkőzésén tizenöt szemét dörzsölő néző előtt egyedül többet dobott, mint ellenfelük összesen. Nem tudjuk, hogy van-e ilyen kategória a Guinness rekordok könyvében, de azt biztos, hogy ez a maga nemében világcsúcs. Íme a jegyzőkönyve.

SZIKE 1–Balkány 68–31 (33–18)

Nyírpazony, 15 néző, v.: Gyulai, Takács. SZIKE 1: Volosinóczki (kapus), Benyusz K. 7, Horváth 11, Csikós 10, Szögi 33, Simon 3, Benyusz M. 1, Tuska 3. Balkány: Molnár (kapus), Plenter, Lengyel 16, Tamás, Szilágyi 4, Barta Z., Nagy, Halász 1, Kereskai, Papp 10. Kiállítások: 0, illetve 0 perc. Hétméteresek: 2/0, illetve 1/0.