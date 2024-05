MTK Budapest–Várda Labdarúgó Akadémia 1–2 (1–1)

Várda LA: Sira – Szirenko, Csáki, Mavrodij, Borovszkij (Nagy), Barati (Lupij), Veprik, Fedorov (Milik), Molnár, Csengeri (Prjamov), Rudik (Kozma). Edző: Belényesi Miklós

Gól: Freyer (5.), illetve Borovszkij (27.), Kozma Zs. (92.).

Belényesi Miklós: – Ott folytattuk, ahol múlt héten abbahagytuk, bár most több technikai és ki nem kényszerített hibánk volt. Védekezésünk jól működött, átmeneteink gyorsak és fegyelmezettek voltak, ez volt ma a kulcs, ült nagyon amit kitaláltunk mára. Az MTK többet birtokolta a labdát, főként a második félidőben, de a kontráink egész mérkőzésen veszélyesek voltak és sikerült is ezekből kétszer betalálnunk. Minden játékoson látszott, a múltheti mérkőzésen és most is a kisvárdai stílusra jellemző jegyek, és ilyenkor mindig győzelem a vége. Ezt, ha elsajátítják a játékosok, sokra vihetik a pályán és az életben egyaránt!

Következő meccs: Május 18., szombat, 10: Várda LA-DVSC.



U16. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–Illés Akadémia-Haladás 0–2 (0–1)

Várda LA: Mihajljuk – Fedor, Horvát, Petics (Bobal), Lics (Ablonczy), Bac, Buda (Zámbori), Amászta, Levrinec (Badari), Knisz, Jazsik (Király). Edző: Csernijenko Ruszlan

Gól: Sipos-Kiss (40.), Sági (93.).Kiállítva: Király M. (81.).

Csernijenko Ruszlan: – Gyengén játszottunk ezen a napon, a Haladás az első félidőben jobban építette fel a játékot, csapatunkon lehetett érezni a fásultságot. A vendégek jobban futballoztak és megérdemelten nyertek. Ez volt a leggyengébb mérkőzés, amit játszottunk eddig.

Következő meccs: Május 25., szombat, 12: Ferencváros-Várda LA.

Alapcsoport

Következő meccs: Május 25., szombat, 12: Spartacus-Gödöllő (városi stadion)

U15. Kiemelt csoport

Puskás Akadémia FC–Várda Labdarúgó Akadémia 1–0 (1–0)

Várda LA: Herc – Volvacs, Oláh (Budaházi), Fidler (Kedves), Fodor, Szarvas, Szencsenkov, Gombkötő (Harsányi), Hodovanec, Pilipjuk, Kiss (Osztroha). Edző: Törtei Tamás.

Gól: Grisnik (33.).

Törtei Tamás: – Sajnos egy percig sem forgott veszélyben a hazaiak győzelme. Mezőnyben voltak szép dolgaink, de a kapu elé, a befejező zónába nagyon kevés alkalommal jutottunk el. Kényszerű cseréink még jobban bekorlátoztak minket. Ennek ellenére színvonalas mérkőzést játszottunk.

Következő meccs: Május 18., szombat, 12: Ferencváros-Várda LA.

Alapcsoport

Következő meccs: Május 18., szombat, 10: Spartacus-Kaposvár (városi stadion).

U14. Kiemelt csoport

Következő meccs: Május 18., szombat, 13: MTK-Várda LA.

Alapcsoport, Kelet

Gödöllő-Nyíregyháza Spartacus 3-1 (1-1)

Spartacus: Szilva - Gönczör, Császár, Gál, Dankó - Nagy (Varga), Czifra, Villás (Tasnádi), Túróczi (Ferencz), Csáki, Kalló (Szász). Edző: Magyar Gábor.

Gól: Szabó (13.), Boronyai (73.), Tóth-Bede (8.), illetve Csáki (3.)

Következő meccs: Májuds 18., szombat, 12: Szpari-Sajóvölgye (városi stadion)



U13. Észak-kelet

Várda Labdarúgó Akadémia–Debreceni VSC 5–1

Várda LA: Szvisztyunov.– Szmilnjak, Skurak, Kulik, Csendes, Povhanics, Paronai, Simkiv, Szpivák. Csere: Deniszov, Popovics, Kapitány, Orgován Cs. Edző: Oláh Levente

Gól: Szmilnjak (3. és 59.), Simkiv (11.), Orgován (44. és 64.), illetve Balázs (13.).

Oláh Levente: – Egyszer minden sorozat megszakad, tartja a mondás, nekünk most jött el ez a pillanat. Jól kezdtük a mérkőzést, már az elején magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést és hamar kétgólos előnyre tettünk szert. Ezután is a mi akaratunk érvényesült és szép gólokat szereztünk, hátul pedig kevés lehetőséget engedtünk az ellenfelünknek. Ilyen különbséggel is megérdemelt győzelmet arattunk, amihez gratulálok a csapatnak!

Következő meccs: Május 18., szombat, 13: Sajóvölgye-Várda LA.

Nyíregyháza Spartacus - Sajóvölgye 3-1

Spartacus: Cservenyák (Varga B ) - Száfta (Nagy Levente), Balla(Nagy B ), Madura (Muskóczki), Varga Á (Jacsó), Barta, Ferenczi (Kosztyu), Oláh (Hanusi), Kenyeres(Sallai M). Edző: Marcsek Zoltán.

Gól: Barta (7.), Kosztyu L. (27.), Sallai M. (75.), illetve Bárány (76.)

Következő meccs: Május 18., szombat, 10: Eger-Szpari.

U12. Észak-kelet

Várda Labdarúgó Akadémia–Debreceni VSC 2–0

Várda LA: Éles – Obsitos, Varga, Balogh, Németh, Sztolykó, Vaszilykiv, Beresnyák, Osztroha. Csere: Mészáros (kapus), Koszta, Nagy, Illés, Szabó. Edző: Baksa Zoltán.

Gól: Vaszilykiv (2.), Osztroha (13.).

Baksa Zoltán: – Nagyon jó Debrecennel találkoztunk, és kiváló mérkőzést játszottunk egymás ellen. A csapat jól teljesített, bár voltak a mérkőzésen kisebb hullámvölgyek, de ezeket jól reagáltuk le. Újból sok labdát tudtunk szerezni az ellenfél térfelén, amiből több lehetőséget is ki tudtunk alakítani, azonban az utolsó passzokba, befejezésekbe hiba csúszott. Fontos részsiker, hogy ezt a mérkőzést is sikerült kapott gól nélkül lehozni. Győzelmünk megérdemelt, gratulálok a csapatnak!

Következő meccs: Május 18., szombat, 11: Sajóvölgye-Várda LA.

Nyíregyháza Spartacus - Sajóvölgye 2-2

Spartacus: Ágoston - Papp, Szabó, Spekker, Torresan, Tamás, Szilágyi, Heidinger, Hengsperger. Csere: Major, Homa, Prodán, Fodor, Kömlei, Bukovinszki, Sinka. Edző: Majoros Ádám.

Gól: Szabó (4.), Fodor (28.), illetve Jakab (32.), Németh (39.).

Következő meccs: Május 18., szombat, 10: Eger-Szpari.