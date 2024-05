A Győr és a Ferencváros után ismét egy élcsapat ellen lépett pályára a Kisvárda Master Good SE, Karnik Szabináék a Hódos Imre Sportcsarnokban a bronzéremre hajtó DVSC Schaeffler vendégei voltak. Nem túl nagy iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét gárda kényelmes tempóban vezette támadásait. Az élvonalban éppen Kisvárdán debütáló Szabó Nina szerezte meg a vezetést hazaiaknak, amelyet Makó Zoé egalizált az ötödik percben. Akijama Nacumi büntetőjével ismét egyenlő volt az állás, majd Kovalcsik Bianka talált be, először és a mérkőzésen utoljára vezetett a Kisvárda (2–3). Sok hiba csúszott a vendégek támadásbefejezéseibe, sokszor lövésig sem jutottak, ezt kihasználva a hazaiak fokozatosan elléptek, Töpfner büntetője a kapufán csattan, a kipattanót azonban Petrus Mirtill szedte össze, találatával kétszer annyinál járt a Debrecen, mint a Kisvárda (6–3). Eddig volt türelmes a vendégek mestere, Józsa Krisztián, kikérte első idejét. A rövid pauzát követően a kezdő mezőnyjátékosok közül csak Erin Novak maradt a pályán, de az addigi bal kettes pozíció helyett a jobb kettes pozícióban támadott, az újonnan pályára lépők közül pedig Siska Pálma, számára szokatlan helyen, beállóban támadott. A sorcsere nem hozta meg a hatását, elöl továbbra is sok volt az eladott labda és a technikai hiba, hátul pedig a passzív, lapos falukat könnyedén lőtték át a Debrecen átlövői. Tovább nyílt az olló, a 27. percben Kelemen Dorina találatával már tíz volt közte (17–7), amelyet az addig nem túl lelkes hazai szurkolók sem hagytak szó nélkül, „kiszámolták” a Kisvárdát. A különbség megmaradt a félidői végéig.

Fordulás után a valamivel élesebb Debrecen akarata érvényesült. A Kisvárda védekezése határozottabb lett, az első félidőben puha faluk felkeményedett, jöttek az ütközések, a megállító szabálytalanságok, így a hazaiaknak jobban meg kellett dolgozni minden találatért. Támadásban viszont továbbra is sok hiba csúszott, viszont voltak szép megmozdulásaik is. Betöréseiket rendre csak szabálytalanul tudták megállítani, így jöttek sorba a büntetők. Jól találták meg a falban Szabó Lilit, a beálló lövéseit azonban Gabriel jól olvasta. A végére csak a különbség volt kérdéses, a végeredményt Bucsi Lili időntúli hétméteressel állította be, a DVSC Schaeffler magabiztos, tizennégy gólos sikert aratott (33–19).

Kézilabda: K&H női liga, 23. forduló

DVSC Schaeffler–Kisvárda Master Good SE 33–19 ( 18–10)

Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok, 1000 néző, v.: Felhő, Öcsi. DVSC: Bartulovic – Grosch 2, Vámos P., Haggerty 4, Planéta 2, Szabó Nina 5, Petrus 2. Csere: Gabriel (kapus), Kácsor 4, Füzi-Tóvizi 1, Töpfner 3/3, Vámos M. 3, Csernyánszki 3, Hornyák, Kelemen 3, Jovovics 1. Edző: Szilágyi Zoltán. Kisvárda: Mátéfi Dalma – Akijama 3/2, Karnik 3, Kovalcsik B. 2, Szabó Lili, Novak, Makó 2. Csere: Leskóczi (kapus), Siska, Bucsi 4/4, Juhász 5, Mérai, Gém. Edző: Józsa Krisztián.

A mérkőzés alakulása. 4. perc: 2–0, 9. p.: 2–3, 14. p.: 7–3, 20. p.: 11–5, 27. p.: 17–7, 35. p.: 21–9, 43. p.: 24–11, 47. p.: 26–13, 53. p.: 29–16, 59. p.: 32–18.

Kiállítások: 4, illetve 8 perc. Hétméteresek: 4/3, illetve 7/6.

Mestermérleg

Szilágyi Zoltán: – Örülök, hogy végig kézben tartottuk a mérkőzést. Különös jól működött a védekezésünk, hibára tudtuk kényszeríteni ellenfelünket, labdákat szereztünk, ebből pedig könnyű gólokat szereztünk. Támadásaink néha akadoztak, ettől függetlenül örülök a magabiztos győzelemnek.

Józsa Krisztián: – Nagyon sok technikai hibát vétettünk, amelyet a Debrecen könyörtelenül kihasznált, így már az elején jelentős hátrányba kerültünk. A számunkra fontos mérkőzésekre csökkentenünk kell a hibáinkat, mert csak úgy lehet esélyünk legközelebb például a szintén az életéért küzdő Fehérvár ellen.