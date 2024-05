Mint arról korában beszámoltunk, a Nyíregyháza Spartacus tíz éve lett bajnok az NB II.-ben. Akkor május 24-én a Szigetszentmiklós legyőzése után a stadionban ünnepelt a csapat és a szurkolók. Vasárnap a Csákvár elleni győztes mérkőzés után a Kossuth térre várták fiesztára szurkolókat és a csapatot, ahol átvehették a jól megérdemelt aranyérmeiket. A dzsembori azonban már délután megkezdődött, aki nem tudott elutazni Balmazújvárosba szurkolni, a város főterén óriáskivető előtt szoríthatott a csapatért. Az eseményre kiköltözött a Szpari shop, ahol mezeket, pólókat vásárolhattak a szurkolók, így kapható volt "bajnokcsapatos" póló, illetve több méretben a fekete színű mez is.

A Magyarok Nagyasszonya-társzékesegyház melletti színpadon bemelegítésképpen az egyre sokasodó tömeg megnézhette a Szpari őszi mérkőzéseinek gólösszefoglalóját, majd a Spartacus Torna Club aerobic bemutatója következett. Dress code ugyan nem volt meghirdetve, de a legtöbben piros-kék felsőben pompáztak, Szpari sállal a nyakukban. Közben jött a hír, hogy a csapat elindult Balmazújvárosból, a várakozás perceiben a szervezők levetítették a Szpari tavasz menetelésének találatait. Legnagyobb tapsot Nagy Dominik kezdésből elért gólja kapta, de Kovácsréti Márk szögletből elért találatára is elismerően csettintett az értő közönség. Mire véget ért az összefoglaló, nagy dudálás közepette befutott a bajnokcsapat busza és megérkeztek a szurkolóik is Balmazújvárosból. Akik nem fukarkodtak a pirotechnikai eszközök használatával, piros-kék füstfelhőbe öltöztették a teret és rögtönzött tűzijátékkal köszöntötték kedvenceiket, közben pedig zúgott a „Bajnokcsapat, bajnokcsapat”.



Majd a csapat sajtófőnöke, Dankó László vezetésével megkezdődött a hivatalos bajnokavató ceremónia. Az egybegyűlteket először Kovács Ferenc polgármester köszöntötte, aki gratulált a játékosoknak, a szakmai stábnak és külön kiemelte Révész Bálint tulajdonost, akinek volt kitartása, hite és ereje a nehéz időszakban is. – Azt kívánom a csapatnak, hogy legyen olyan szurkolótábora, amely akkor is kitart mellette, amikor nem jönnek a győzelmek.

Utána emlékplakettet adott át Révész Bálintnak, és megköszönte áldozatos munkáját Brekk Jánosnak is.

Szabó Tünde, térségünk országgyűlési képviselője, arról beszélt, hogy ez a bajnoki cím felelősség is egyben, mert ezzel magasra tették a lécet és példaképekké is váltak a felnövekvő generációknak.

– Nehezen találom a szavakat, nagyon köszönöm, hogy ennyien eljöttetek. Annyit ígérhetek, hogy ugyanolyan erővel állok a csapat mögött a jövőben is, mint eddig – mondta Révész Bálint elérzékenyülve.