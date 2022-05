Leírhatatlan veszteség érte a penyigei embereket 117 évvel ezelőtt: kilenc tizenéves kislány a Szenke vizébe fulladt. A szerencsétlenség, amelynek emlékét napjainkban is őrzik a településen, 1905. május 5-én történt.

Őrzik az emléküket

Tizenéves lányok aznap azért indultak el otthonról, hogy 20 krajcár fizetségért dolgozzanak a Vályi-birtokon: a feladatuk az lett volna, hogy szamárkórót irtsanak a gabonából. Ehhez azonban át kellett kelniük a Szenkén, a napszámosokat rendszeresen csónakkal szállították a túloldalra. Bár a ladikban egyszerre csak 5-6 személyt lehetett volna szállítani, aznap a révész 15 utast engedett fel a vízi járműre. Beszállt melléjük egy húszéves epilepsziás fiú is, akitől a lányok elhúzódtak. A túlterhelt csónak egy kis idő elteltével nem bírta tovább a terhelést, utasai pedig a vízbe estek. Többen nem tudtak úszni, az ijedt lányok egymásra kapaszkodva próbáltak fennmaradni a vízben. Két 12 esztendős és két 18 éves lány, a fiú és a révész kijutott a partra, azonban a többiek már soha nem térhettek haza. A balesetben kilenc fiatal lány veszítette életét.

A szörnyű esemény annyira meghatotta a térségben élőket, hogy egy históriás ballada is született róla. A kislányokat egymás mellé temették a penyigei temetőben, sírjukat pedig azóta is gondozzák, emléküket ápolják a helyiek. Kormány Margit, aki 1956-tól tanított a település iskolájában, még 2005-ben, a tragédia 100. évfordulójára egy komoly gyűjtőmunka árán megírt könyvvel adózott a penyigei kislányok emlékének. A síremlék előtt lélekharangot emeltek, a kislányok nevét kopjafák őrzik.

Megújult a sír

A közelmúltban utóbbi megújult, hogy továbbra is méltó emléket állítson a tragédia áldozatainak. A Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület segítségével új fejfák készültek fából, valamint egy szintén fából készült tábla is helyet kapott a temetőben, melyre a penyigei ballada egyik vers­szakát vésték fel. Mint ahogyan lapunkban korábban megírtuk: a felújított síremléket idén március 8-án, jelképesen a nemzetközi nőnap alkalmából adták át ünnepélyes keretek között. Akkor Juhász Gyula, Penyige polgármestere a település történetének legszomorúbb napjának nevezte a kilenc kislány halálának napját, valamint hozzátette: egyetlen gyermek elvesztése is szörnyű fájdalom, de ha egyszerre kilenc fiatal hal meg bárhol a világon, az hatalmas tragédia.



Borítókép: Az új síremlékek mellett a ballada néhány sora is olvasható | Fotó: Archív/Pusztai Sándor