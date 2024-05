Cimbalmos ősök nyomában – Allaga Géza (1841-1913) címmel írt könyvet Herencsár Viktória cimbalomművész, aki a kiadványt Nyíregyházán a könyvtárban 2024. május 30-án 17 órától be is mutatja. A könyv Allaga Géza életén keresztül mutatja be a cimbalom magyarrá válását, valamint a 19. század és a 20. század elejének cimbalomkultúráját. Az előadáson több művet is megszólaltat cimbalmán az előadóművész. Felcsendül többek között Melinda áriája Erkel Ferenc Bánk bán című operájából, valamint Allaga Géza több szerzeménye is (Magyar rapszódia, Perpetuum mobile, Velencei karnevál).