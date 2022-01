A klip végén feltűnik Ed felesége, Cherry is, sőt, a pár történetét is elárulják. Az énekes és a lány a gimiben ismerkedtek meg, nagyon tetszettek egymásnak, még azon a bizonyos dombon is csókolóztak, amelyről a „Castle On The Hill” szól, majd néhány évvel később ismét találkoztak, majd úgy egymásba szerettek, hogy 2019-ben összeházasodtak.