A kluboknál négynek is egymilliárd euró felett volt a keret értéke, folytatás nélkül egy ilyen egyesület sem lenne, de folytatással is csak a Manchester City maradna felette. Érdekesség, hogy a PSG játékosainak értéke a lezárt bajnokság miatt 934 millióról 696 millióra esett vissza, ami a 25 százalékos arányt is meghaladja.