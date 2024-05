A párizsiaknak az elődöntő első mérkőzése után a visszavágón is meggyűlt a bajuk a gólszerzéssel. Csak a kapufáig jutotta – igaz, odáig négyszer is a keddi meccsen, a teljes párharcot tekintve pedig hatszor haltak el Mbappéék lövései a kapufán – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Ezek a pontatlanságok sokba kerültek a PSG-nek, a Borussia Dortmund a hazai első meccs után a visszavágót is megnyerte 1-0-ra, ezúttal Mats Hummels fejelte a győztes gólt.

A dortmundiak edzője, Edin Terzic büszke a csapatára

Fotó: FRANCK FIFE / Forrás: AFP

Luis Enrique természetesen csalódottan vette tudomásul, hogy csapata lemarad a fináléról, de tanítványai teljesítményére egy rossz szava sem volt.

Nagyon elégedett vagyok azzal, amit az első félidőben, de valójában azzal is, amit az egész párharc során láttam tőlük. Mindent beleadtak, tetszett a hozzáállásuk. Persze van még min javítanunk, ez lesz a rögeszménk a következő idényben. Csak amiatt panaszkodhatok, hogy nem voltunk szerencsések

– foglalta össze a spanyol szakember, aki szerint győzelmet érdemeltek volna.

Nem voltunk rosszabbak a Dortmundnál a két meccs során. Úgy érzem, hogy megérdemeltük volna, hogy megnyerjük a mai meccset. Harmincegy kapura lövésünk volt, négyszer találtuk el a kapufát, a két meccset tekintve pedig hatszor, mégsem szereztünk gólt. A futball néha nagyon igazságtalan. De gratulálok a Dortmundnak, amely egy nagyszerű csapat. Remélem, hogy megnyerik a Bajnokok Ligáját.

„Sosem beszélek a játékosokkal a meccs után, de most kivételt tettem, mindenkivel külön leültem. Fontos, hogy megtanulják, hogyan kell nyerni, ahogyan azt is, miként kell elfogadni a vereséget. Példaként szolgálhatunk a gyerekeknek” – tette hozzá a Barcelonával BL-győztes tréner.

Mbappé a célkeresztben

A PSG világbajnok játékosát, Kylian Mbappét nem kímélték az újságírók a kiesés után. Maga Mbappé is elismerte, ő a felelős a vereségért, mivel nem tudott betalálni a németek kapujába.

Én vagyok az első, akinek gólt kellett volna szerezni

– ismerte el a felelősségét a francia támadó.

Az ellenfelünk bizonyos szempontból jobb volt nálunk. Csalódott vagyok a családok, a szurkolók miatt. Megpróbáltunk mindent beleadni, de ez nem sikerült. Ebben a szezonban megmutattuk, hogy képesek vagyunk messzire menni. Ha mindent számba veszünk, azt hiszem, összességében nem is olyan rossz

– fejtette ki Mbappé.

Kylian Mbappé

Fotó: Ibrahim Ezzat / Forrás: AFP

A neves francia lap, a L'Equipe nem finomkodott, amikor a francia labdarúgó teljesítményét értékelte – írta meg a Magyar Nemzet. Az újságírók még egy lapáttal ráraktak, amikor megkérdezték a PSG játékosát, hogy a mai Real Madrid–Bayern München elődöntőben kinek szurkol, Mbappé reakciója pedig magáért beszél, faképnél hagyta az újságírókat.

Terzic büszke a csapatára

A keddi győzelem után a dortmundiak edzője Edin Terzic keserű emlékeket idézett fel tavalyról.

Az előző idényben az utolsó fordulóban csúszott ki a kezünkből a bajnoki cím. Boldog vagyok, hogy most visszaadhatunk valamit a szurkolóknak. Minden egyes mérkőzéssel fejlődtünk, és idővel rájöttünk, hogy mi lehetünk az a csapat, amely mindenkit meglep a végén. Abban reménykedtünk, hogy jobb idényt zárunk a Bundesligában. Nem így lett, ennek fényében talán még inkább van okunk az ünneplésre. Ha csak egy szót kellene mondanom, az a büszkeség lenne. Az álomnak még nincs vége

– mondta el a német csapat trénere, aki szerint elképesztő, hogy mindkét meccset meg tudták nyerni az elődöntőben. A Borussia ellenfele június 1-jei fináléban a Bayern München vagy a Real Madrid lehet.

Nem mi leszünk az esélyesek, és akármelyik csapattal is kell megküzdenünk, nagyon nehéz lesz. De csak egy mérkőzésről van szó, egy meccsen bármi megtörténhet. Ezt már bizonyítottunk korábban is

– mondta bizakodva a 41 éves mester, aki Ottmar Hitzfeld és Jürgen Klopp után a harmadik edző, aki BL-döntőbe vezette a Dortmundot.

Bajnokok Ligája, elődöntő, visszavágó:

Paris Saint-Germain (francia)–Borussia Dortmund (német) 0-1 (0-0)

gólszerző: Hummels (50.)

Továbbjutott a Borussia Dortmund, 2-0-s összesítéssel.