Új párt alapítását jelentheti be Jakab Péter

Bár a bírósági nyilvántartás szerint még a Jobbik elnöke, még a héten új párt alapítását jelentheti be Jakab Péter. A párt korábban sem volt túl gyors a változtatások bejelentésé­ben, jelenleg a hatvannapos határidőt sem tartották be. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász most a Magyar Nemzetnek azt mondta: mindezek ellenére Jakab Péter bejelentheti egy új párt megalapítását, amely csak a létesítő okirat aláírása után jár nyilvántartásba vételi kötelezettséggel.

Még a héten bejelentést tesz Jakab Péter, a Jobbik volt elnöke és frakcióvezetője, aki pár napja lépett ki a pártból – derült ki Jakab Facebook-videójából. Korábban több jobbikos is arról beszélt, Jakab új mozgalma augusztus 20-án bont zászlót, a volt pártelnök pedig olyan bejelentésre készül, amelytől a legtöbben egy új párt alapításáról szóló nyilatkozatot várnak. Jakab a közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott: ahol egy ajtó bezárul, kinyílik egy másik, ahova állítása szerint már 14 ezren lépnének be, hogy vele együtt a „nép pártjára” álljanak. Jakab ezután közölte, ahol ennyien összejönnek, ott illik bejelenteni valamit, amit ő a héten meg is tesz. A lap szerint Jakab pártalapítási szándéka már a Jobbik-elnökségről való június elejei lemondásakor sejthető volt: közösségi oldalán elhagyta a Jobbik logójának használatát és bejegyzéseit következetesen a Nép pártján szlogennel látta el. Emellett már azt sem tüntette fel, melyik párt országgyűlési képviselője, noha akkor még a Jobbik frakcióvezetője volt. Mindezek után a Jobbik frakciója határozatban leszögezte, a párt képviselői a jövőben csak a párt arculati elemeivel, logójával ellátott anyagokkal dolgozhatnak, ám a felhívást Jakab figyelmen kívül hagyta. Ezzel egy időben a bukott politikus A nép pártján elnevezéssel új oldalt is indított a párthoz köthető Zöld Válasz nevű csoport átnevezésével. Jakab várható bejelentéséről ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjo­gász a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott, valószínűleg azok vannak kevesebben, akik nem egy új párt alapítására számítanak, annak ellenére, hogy Jakab Péter a civil szervezetek nyilvántartásában még a Jobbik elnökeként van bejegyezve. – A bírósági nyilvántartás szerint a Jobbik korábbi elnökségének – Zsiga-Kárpát Dániel Gábor, Gyöngyösi Márton Balázs, Szabó Gábor, Ander Balázs, Jakab Péter Dénes, dr. Lukács László György, Potocskáné Kőrösi Anita, Dudás Róbert, Szilágyi György – 2020. január 25. napján kezdődött megbízatása 2022. ­június 30. napján megszűnt. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény szerint egy pártnak hatvan napja van arra, hogy az elnökség által hozott határozatot bejelentse a bíróságon, amelynek szintén hatvan napja van az elbírálásra – mondta a Századvég jogi szakértője. Mint fogalmazott, még ha Jakab Péter lemondása nem is került be a nyilvántartásba, a Jobbik májusi tisztújító kongresszusán újraválasztott Jakab Péter elnököt és új alelnökségét a bírósági nyilvántartáson már igazán átvezethették volna. Az érintettek figyelmét viszont elvonhatták erről a bejelentési kötelezettségéről a párton belüli harcok. Mint Lomnici elmondta, a Jobbik képviseletében immáron Gyöngyösi Márton és alelnöksége járhat el, ezzel együtt –mivel pártelnöki megbízatása megszűnt – Jakab Péter a törvények szerint jogosult új párt megalapítására, amely majd csak a létesítő okirat aláírása után jár nyilvántartásba vételi kötelezettséggel – emelte ki az alkotmányjogász. A Századvég elemzője kitért arra, hogy ha Jakab Péter nem új szervezetet alapít, akkor a Zöld Válasz Egyesület párttá alakítása is felmerülhet. Molnár Enikő üzemeltette ugyanis egészen idáig a Zöld Válasz Egyesület Facebook-oldalát, ami ma A Nép Pártján néven fut az interneten, és Jakab Péter új közösségi tereként funkcionál. Jakab itt jelenteti meg politikai bejegyzéseit nap mint nap. Ifjabb Lomnici Zoltán szerint az is problémás, hogy az egyesület a Civil Szervezetek Nyilvántartása szerint egy „környezetvédelmi tevékenységet” folytató jogi személy, amelynek célja „Magyarország és a Kárpát-medence növény- és állatvilágának, a természeti tájának, épített környezetének és természeti erőforrásainak védelme”. Ellentmondásos, továbbá zavart keltő, hogy Jakab egy ilyen szervezet Facebook-oldalát szállta meg, és alakította saját politikai céljainak eléréséhez szükséges eszközzé, különösen azért, mert a szervezet képviselői között Jakab semmilyen formában nincs feltüntetve. Ezzel szemben olyan nevek találhatók ott, mint Bodor Zoltán – a Jobbik II. kerületi alelnöke és önkormányzati képviselője – vagy Nunkovics Tibor, aki 2010 óta tagja a Jobbiknak, 2019 óta pedig országgyűlési képviselője – sorolta az ellentmondásokat a szakjogász. Ifjabb Lomnici Zoltán szerint a fentiek alapján aggályos a Jobbik eljárása, hiszen a jogszabályból kitűnik: a civil szervezeteknek bizonyos fokú átláthatóságot, transzparenciát kellene biztosítaniuk a polgári közönség irányába. Ennek elsődleges módja, hogy megfeleljenek a bejegyzési kötelezettségnek. Véget ért Molnár Enikő jobbikos karrierje, miután a Jobbik tegnap szerződést bontott Jakab Péter kabinetfőnökével. A Mandiner.hu információi szerint a Jobbikból frissen kilépett Jakab Péter bizalmasának szerződése a hónap végéig érvényes. A portál azt írja, vélhetően anyagi gondokkal ezek után sem kell majd szembenéznie a bukott pártelnök jobbkezének, mert számítanak a szolgálataira az országgyűlési képviselő új mozgalmában, „A Nép Pártjában”.

