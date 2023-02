Sztevo Pendarovszki méltatta a Magyarország és Észak-Macedónia közötti kiváló kapcsolatokat. Az államfő köszönetet mondott azért, hogy Magyarország továbbra is támogatja Észak-Macedónia uniós tagságát és támogatta azt is, hogy Észak-Macedónia tölthesse be az Európai Biztonsági és együttműködési Szervezet (EBESZ) soros elnökségét.