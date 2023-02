Cikkünk frissül!

Kevesebb újoncot toboroz a börtönökben a Wagner-csoport

Az Institute for the Study of War (ISW) legfrissebb értékelése szerint a Wagner-csoport lelassíthatta börtöntoborzási erőfeszítéseit az elmúlt hónapokban. Míg tavaly szeptember és október között 23 ezerrel csökkent a foglyok száma az orosz börtönökben, november és idén január között már csak hatezerrel. Az amerikai székhelyű agytröszt szerint a visszaesés részben a Wagner-csoport rossz hírnevének tudható be. Hiába ígérnek ugyanis szabadságot az elítélteknek, ha már hozzájuk is eljutottak azok a hírek, hogy a zsoldosok nagy áldozatszámmal akciókban vesznek részt. Ezen kívül sok elítélt olyan fizikai állapotban van, ami alkalmalanná teszi őket a katonai szolgálatra – közölte az ISW.

A nyugati támogatás „ősrobbanását” szorgalmazza a volt moszkvai nagykövet

Michael McFaul professzor, az Egyesült Államok volt oroszországi nagykövete a Foreign Politics számára írt esszéjében arra figyelmeztetett, hogy

„a katonai és gazdasági segítségnyújtás fokozatos kiterjesztése” – ahogyan a Nyugat jelenleg is teszi – „valószínűleg csak a végtelenségig meghosszabbítja a háborút”.

Azt írta, hogy Ukrajna szövetségeseinek gyorsan el kell kezdeniük fegyverszállításaik és Oroszország elleni szankcióik kiterjesztését, hogy támogassák az „áttörést” a konfliktusban.

Bár Putyinnak mostanra meg kell értenie, hogy az ukránok hajlandóak addig küzdeni, amíg országuk felszabadításához szükséges, mégis úgy gondolja, hogy az idő az ő oldalán áll. Ez azért van, mert Putyin arra számít, hogy a nyugati kormányok és társadalmak elveszítik akaratukat és érdeklődésüket, hogy továbbra is segítsék Ukrajnát

– mondta.

Ahelyett, hogy márciusban ATACM-eket, júniusban Reapereket és szeptemberben sugárhajtású gépeket biztosítanánk, a NATO-nak egy „ősrobbanásra” kellene lépnie. Az összes ilyen rendszer biztosításának terveit 2023. február 24-én, Putyin inváziójának első évfordulóján kell bejelenteni. Egy ekkora bejelentés fontos pszichológiai hatást vált ki a Kremlben és az orosz társadalomban, jelezve, hogy a Nyugat elkötelezett Ukrajna azon törekvése mellett, hogy felszabadítsa az összes megszállt területet

– mondta McFaul professzor.

Magyarország segít

Az ukrán–magyar határszakaszon 4942-en léptek be Magyarországra csütörtökön, a román–magyar határszakaszon belépők közül pedig 4876-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 119 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért – áll a közleményben.

Vonattal 120 ember – köztük 41 gyermek – érkezett Budapestre az ukrajnai háború elől menekülve – tudatta az ORFK.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon azt közölte, hogy a Készenléti Rendőrséggel segíti az Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. A feladatokban támogatást nyújt a Budapesti Polgárőr Szövetség is.

Folyamatosan tartják a kapcsolatot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Magyar Államvasutak Zrt., a Budapesti Közlekedési Központ, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a segélyszervezetek munkatársaival – írták.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Denisz Smihal ukrán miniszterelnök (b-j) európai uniós és ukrán zászlóval az ukrán kormány és az Európai Bizottság kijevi ülésén 2023. február 2-án

Forrás: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Új fegyverszállítmányok segítik Oroszországot

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök azt mondta, hogy az orosz fegyverszállítók „jelentősen” növelik katonai szállítmányaikat ebben az évben. Medvegyev, aki a nagyhatalmú Biztonsági Tanács alelnöke, és felügyeli a fegyvergyártással foglalkozó kormánybizottságot, azt mondta, hogy az új szállítmányok segíteni fognak Oroszországnak abban, hogy „megsemmisítő vereséget” okozzon Ukrajnának a csatatéren.

Félmillió orosz fegyveres lendülhet támadásba

Ukrajna védelmi minisztere szerint Oroszország jelentős offenzívát tervez az ukrajnai háború egyéves évfordulójára, február 24- re. Olekszij Reznyikov a francia médiának nyilatkozva azt mondta, Oroszország nagy létszámú mozgósított csapatot fog behívni. A 300 ezer besorozott katona szeptemberi általános mozgósítására utalva azt állította, hogy a határon mért számok azt sugallják, hogy a valós létszám megközelítheti az 500 ezer főt.

Robbanások Mariupol és Melitopol környékén

Ukrán tisztviselők robbanásokról számoltak be a megszállt Mariupol és Melitopol városok körüli orosz katonai helyszíneken. A városi tanács tájékoztatása szerint egy robbanást láttak a városon belüli orosz ideiglenes katonai bázison. Melitopol polgármestere, Ivan Fedorov is beszámolt robbanásokról a város melletti orosz támaszponton, valamint a Novobohdanivka faluban található olajraktárban.

A dél-ukrajnai Mariupol és Melitopol is hónapok óta az orosz erők ellenőrzése alatt áll.

Dupla uniós segítség

Az Európai Unió ígéretet tett arra, hogy megduplázza az Ukrajnának szánt katonai segélyprogramot további 15 ezer katona kiképzésével. Céljuk, hogy megmutassák, „hosszú távon ki fognak állni Ukrajna mellett”. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kétnapos kijevi útja elején beszédében megismételte, hogy az EU célja, hogy február 24-ig életbe lépjen a tizedik Oroszország elleni szankciócsomag.

Egy gerillacsoport bombatámadást követhetett el a Krímben

Két orosz tiszt meghalt egy krími partizáncsoport állítólagos pokolgépes merényletében. Az Ukrán Ellenállási Központ szerint a rendőrök Szevasztopolból a krími Szimferopolba tartottak, amikor a támadás történt.

Az akciót az Atesh ukrán–tatár ellenállási mozgalom, a Krímben működő gerillacsoport tagjai követték el.

A Krím területét Oroszország 2014-ben annektálta.