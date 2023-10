Számunkra ez történelmi megerősítést is jelent, hiszen ezt a szerepet töltöttük be és töltjük most is be. Azt hiszem, Magyarország alkalmas erre, hiszen összetett kultúránk, nyelvezetünk van, és katolikus hitünk is alkalmas arra, hogy híd legyen protestánsok és keletiek között is. Az egyház számára jó eszközzé tudunk válni