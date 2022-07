Tervezés, tervezés és tervezés

Egy kisbaba érkezése rengeteg mindennel jár, kezdve azzal, hogy számára is helyet kell biztosítanunk otthonunkban. Eleinte ugyan egy-két négyzetméter elég neki, viszont ahogy nő, úgy egyre több tárgyra és helyre lesz szüksége. Ugyanez a helyzet autó-esetén is: van-e autó, meg lehet-e oldani nélküle a gyereknevelést, belefér-e a gyerekülés? Ezeket – és még többet – mind át kell gondolnunk.

Azon túl, hogy anyagilag is biztos jövő elé kell néznünk a gyermek érkezésére, saját magunkat is fel kell készítenünk: könyveket olvasunk, és ismerőseinket, valamint szakembereket kérdezünk arról, hogy hogyan kell életben tartani egy kisbabát. Ugyan bízunk magunkban, lelkileg rendkívül bizonytalan ez az időszak, amire felkészülni talán lehetetlen, mi mégis mindent megteszünk, hogy ne érhessenek bennünket olyan helyzetek, amiket nem tudunk megoldani.

Amire mindenképp fel kell készülnünk

A tapasztalt szülőknek is kihívást jelenthet egy újabb gyermek érkezése, nem is beszélve arról, ha a pár az ember első gyermekét várja. Hiába a sok tanács és könyv, csak a szülés után derül ki, hogy gyermekünk természete milyen, és hogy milyen lesz vele az élet. Vannak azonban olyan tényezők, amik mindenkinél rendkívül hasonlóak – vagy inkább ugyanolyanok –, úgyhogy általános alapvetésként tekinthetünk rájuk.

Jelentős kiadások

Amekkora öröm egy kisbaba, akkora költséggel is jár. Születésére ággyal, pelenkázóval, ruhákkal kell készülni, de már a kórházból hazafelé is szüksége van autósülésre vagy babakocsira. A plusz helyigény sokakat sarkall arra, hogy megtegyék a nagy lépést, és saját otthont alakítsanak ki maguknak. Erre több mód is lehetséges, hiszen saját erőből, szülői segítséggel, de akár CSOK felvételével is megvehetjük álmaink otthonát.

Időhiány

Sokat olvashatunk a kisbabával járó kialvatlanságról és kimerültségről, ám valójában akkor tapasztaljuk meg, milyen ez valójában, amikor már gyermekünk a kezünkben van. Ekkor minden átalakul, mások lesznek a prioritások, kevesebb időnk jut a háztartásra és magunkra is. Az ügyek intézése is háttérbe szorul, ezért jó, ha van segítségünk, mert a számlák befizetését és az anyakönyveztetést mindenképpen el kell intézni, és a CSOK felvételéhez is szükségünk lesz egy kis nyugalomra.

Munkahelyi változások

A gyermek érkezése jellemzően az újdonsült anya munkahelyi viszonyait borítja fel. Ugyan ma már nagyobb a lehetőség az otthoni munkavégzésre, mégsem elvárható egy frissen szült anyukától, hogy ugyanúgy helyt álljon, mint gyermeke születése előtt, úgyhogy a munkahely rugalmassága nélkülözhetetlen. Egyes esetekben az apukának is kellhet főnöke támogatása, ha az édesanyának munkaidőn belül van szüksége sürgős segítségre.

Lelki változások

A terhesség és a szülés nemcsak testi, hanem lelki változásokat is jelent a kismamának: átalakuló test, félelem és aggodalom a baba születése előtt, alatt és után is. Sokaknál fellép a szülés utáni depresszió, amit a családnak észre kell vennie, és segítséget kell nyújtania. Sokszor az apákról elfeledkeznek, de nekik is nehéz időszak ez, hiszen azon túl, hogy jóval kevesebb alvással kell helyt állniuk a munkahelyen, elhanyagoltabbak, és sokszor feleslegesnek érzik magukat, úgy

érezhetik, nem sokat tudnak tenni gyermekükért. Mindkét szülő lelkére figyelni kell, és ebben a család is nagy segítségükre lehet.

Családtámogatás

Szerencsére, ha nehéz anyagi helyzetben talál ránk a gyermekáldás, akkor sem kell kétségbe esnünk, hiszen több segítséget is igénybe vehetünk. Ha a CSOK-ra valamilyen oknál fogva nem lennénk jogosultak, igénybe vehetjük a családi pótlékot, ami gyermekünk nevelését és iskoláztatását hivatott segíteni. A GYES és a GYET is támogat bennünket gyermekünk felnevelésében, de akár gépjármű megvételére is kaphatunk segítséget.

A család bővülése mindig jó dolog, még akkor is, ha anyagilag nem érezzük ideálisnak a helyzetet. Mindig van más, amire kellene a pénz, de a támogatások igénybevételével levehetjük magunkról a pénzügyi nehézségek kérdésének terhét – vagy legalábbis azok egy részét –, és arra koncentrálhatunk, hogy minél boldogabb életet biztosíthassunk gyermekünk számára.



