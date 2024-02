– Második polgármesteri ciklusomra visszatekintve és azt értékelve elmondhatom, hogy fejlesztési elképzeléseinket, a lakosság- és családtámogatási programunkat sikerrel valósítottuk meg. Az önkormányzati feladatainkat jó színvonalon láttuk el, mindig szem előtt tartottuk, hogy szolgálatot teljesítünk, és azt a legnagyobb odafigyeléssel és alázattal szabad csak végezni – mondta Rakamaz polgármestere, Bodnár László.

Megfontolták, hogy mire költik forintjaikat

– Az elért eredményeket annak köszönhetjük, hogy az önkormányzat a polgármesteri tevékenységem alatt minden évben racionális, célszerű, törvényes és takarékos gazdálkodást folytatott. Így például biztonsággal jutott pénz – és a jövőben is fog jutni – a fejlesztési elképzelések megvalósítására, a gyermekes családok és az idősek támogatására, a lakossági támogatásokra, a kulturális programokra, intézményeink hatékony működtetésére, feladataink színvonalas ellátására, nemzetiségi önkormányzataink, az egyházak és a civil közösségek támogatására. A megvalósított fejlesztési elképzeléseink vezérfonala minden esetben a fenntarthatóság, a tervszerűség, az észszerűség és a szükségszerűség volt. Gondoljunk csak a megvalósított energiahatékonysági fejlesztéseinkre, intézményeink felújítására, park- és útfelújítási, valamint parkolóépítési programunkra, de a sor itt nem zárul le. A városunkban megvalósult számos fejlesztésből, ha csak néhányat szeretnék kiemelni, akkor meg kell említenem, hogy az Ady Endre úton a 2021-ben megépült református templom előtti önkormányzati ingatlanon 1000 m2-es térkövezett parkolót alakítottunk ki pályázati forrásból - ezzel nemcsak a településképet fejlesztettük, hanem a templomba járók, valamint az ott található általános iskolába gyermekeiket szállító szülők parkolási igényeinek is eleget tettünk. Régi lakossági kérést váltottunk valóra azzal, hogy 2023-ban városunk 18 pontjára 22 térfigyelő kamerát telepítettünk. Az így kiépített kamerarendszer a település közbiztonságát szolgálja, és egyben segíti a rendőrség munkáját is. A fejlesztés megvalósításának pénzügyi alapját egy sikeres pályázat, továbbá önkormányzati saját forrás biztosította. Ugyancsak sikeres pályázatból önkormányzati épületeinket napelemmel szereltük fel, hatékonnyá téve az energiafelhasználást – hangzott a felsorolás.

Az új szolgáltatóház látványterve

Majd a település vezetője rátért a jelenleg folyamatban lévő fejlesztésekre, ami két óvodaépület felújítását érinti, külső hőszigetelést, a szükséges nyílászárók cseréjét, födémszigetelést.

– A nyilvános közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkezdődhetnek a munkálatok, természetesen az óvodai nevelés folyamatos biztosítása mellett. A Szent István úton található úgynevezett régi mozi épülete már nem volt gazdaságosan felújítható, így a helyére egy új szolgáltatóház épül, mert arra széles lakossági igény merült fel. Az épületben helyet kap majd egy játszóház, fitneszterem, bérirodák, falugazdász-iroda, és szeretnénk megújítani a gépjárművek vizsgabázisát is. A közbeszerzési eljárás után ebben az évben egy új, energiahatékony épület gazdagíthatja a város településképét – osztotta meg a hírt örömmel.

Napelem az óvodaépületen

– Nem önkormányzati beruházás, de a településünk életében nagy előrelépést jelent egy négy csoportos görögkatolikus bölcsőde felépítése. A fejlesztés rakamazi megvalósítását önkormányzatunk és az egyházmegye közötti folyamatos és többszöri egyeztetés előzte meg, mert a sikeres fejlesztés alapja minden esetben az eredményes egyeztetés és együttműködés. A kisgyermekek elhelyezése nagyban segíteni fogja a szülők visszatérését a munkaerőpiacra, emellett az intézmény munkalehetőséget is kínál majd az itt élőknek – jegyezte meg a polgármester. Bodnár László elmondta, önkormányzatuk a gyermekek mellett kiemelt figyelmet fordít az idősek ellátására is.

Saját forrásból is fejlődnek

– A képviselő-testületünk 2021-ben úgy döntött, hogy új helyszínen (Rakamaz, Szent István út), önálló épületben fogja biztosítani az idősek nappali ellátását, mert ez az ellátás a pandémia idején az „Aranyévek” Szociális Gondozási Központban nem volt biztosítható a bent lakó idősek védelme érdekében. A fejlesztés pénzügyi forrása önkormányzati saját forrás, terveink szerint ebben az évben időseink már birtokba vehetik az új épületet. Az öt év alatt elnyert összesen több százmillió forint pályázati forrás (állami és európai uniós források) mellett a képviselő-testületünk saját költségvetésből is hozzátesz elképzeléseihez. Úgy gondolom, minden végigvitt beruházás, tárgyi fejlesztés értéket hozott létre városunkban, miközben az emberi közösségek működése során teremtett értékek ugyanolyan fontosak a rakamaziak számára. Büszke vagyok a városunkban működő civil szervezetekre, a nemzetiségi önkormányzatokra, az egyházakra, a karitatív szervezetekre, melyek munkáját mind anyagilag, mind erkölcsileg támogatja a képviselő-testületünk – zárta gondolatait a városvezető.

„Az emberi közösségek működése során teremtett értékek ugyanolyan fontosak a rakamaziak számára.”

Bodnár László, Rakamaz polgármestere

PR-Cikk