A betegségek túlnyomó többségére igaz, hogy a korai felismerés kulcsfontosságú a gyors és teljes körű felépülés érdekében. Jó néhány kritikus betegségnél pedig egyenesen életmentő lehet, ha idejekorán felfedezzük a problémát. Szerencsére ma már számos olyan fájdalommentes diagnosztikai eljárás létezik, amivel ezt megtehetjük. Lássuk ezeket részletesen is!

MRI

Az MRI az angol Magnetic Resonance Imaging kifejezést takarja, amit magyarra mágneses magrezonancia képalkotásnak szokás fordítani. Az eljárás egyik legnagyobb előnye, hogy – szemben például a röntgennel – semmilyen káros sugárzás nem éri a szervezetünket vizsgálat közben. Az MRI ugyanis egy speciális, mágneses tér segítségével alkot képet a testünket alkotó sejtekről és szövetekről.

Az MRI az 1970-es évek óta szerves része az orvosi diagnosztikának, manapság pedig nagyon sokféle betegség kiszűrésére használják. Ide sorolhatók például az ereket, a hasi szerveket, a gerincet, illetve az agyat érintő betegségek.

Ultrahang

Az ultrahang nem más, mint nagyfrekvenciás hanghullám. Ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor úgy fogalmazhatunk, hogy a 20 kHz-nél nagyobb frekvenciájú hang számít ultrahangnak. Bár a fülünk ezt a frekvenciát már nem érzékeli, a megfelelő készülékekkel az ultrahangvizsgálat precíz és persze teljesen fájdalommentes képalkotó eljárásként használható.

Ki ne tudná például, hogy egy ultrahangvizsgálat során láthatjuk először az édesanya méhében fejlődő magzatot? Ez persze csak egyetlen példa a módszer elképesztően sokoldalú felhasználásából, hiszen a női egészség megőrzésében elengedhetetlen fontosságú, a férfiak esetében pedig a prosztatavizsgálatot is lehetővé teszi. Emellett ízületi problémák és az erek állapotának feltárására is ideális.

EKG

Az elektrokardiográfia (röviden EKG) szintén a non-invazív diagnosztikai eljárások közé tartozik. Lényege, hogy a szív elektromos aktivitását megfigyelve az orvosok következtetéseket vonhatnak le a szív és a keringési rendszer állapotáról. Egy EKG-vizsgálat során elektródákat helyeznek a mellkasunkra és a végtagjainkra. Ez történhet nyugalmi állapotban, ugyanakkor terheléses EKG is létezik, sőt akár 24 órás megfigyelésre is lehetőség van.

Mindenképp érdemes fájdalommentes EKG-vizsgálatra mennünk, ha mellkasi fájdalmat, szívtáji nyomást érzünk, vagy erős szívdobogást, szédülést tapasztalunk.

Hőképalkotás

Testünk hőt bocsát ki magából az infravörös tartományban, amit megfelelő eszközökkel érzékelni és mérni lehet. Márpedig igencsak árulkodó jelek ezek, amiket hőképalkotással vagy idegen szóval termográfiával lehet vizsgálni. Mivel minden szervünkre más és más hőkibocsátás jellemző, az ezektől való eltérés feltárhatja a megbúvó betegségeket.

A termográfia emellett arra is tökéletesen alkalmas, hogy a gyógyulás ütemét és minőségét monitorozni lehessen. Különösen fontos ez akkor, ha belső szerveket érintő betegségekről, sérülésekről van szó.

Röntgen

Alighanem a legismertebb képalkotó, fájdalommentes diagnosztikai eljárás, ami több mint száz éve szolgálja az emberiséget. Wilhelm Conrad Röntgen 1895-ben fedezte fel a röntgensugárzásként ismert elektromágneses sugárzást. Az orvostudomány hamar meglátta az eljárásban rejlő lehetőséget, hiszen ezzel a technikával először nyílt lehetőség „betekinteni” az emberi szervezetbe.

A röntgen ma már mindennapos megoldásnak számít a fogászatban, az onkológiában vagy a tüdőbetegségek szűrésében. A sugárzás ugyanakkor nem teljesen veszélytelen, ezért például várandós édesanyákon nem szabad röntgenvizsgálatot végezni.

CT

A CT, azaz a computer tomográfia egy speciális röntgentípusnak számít. Ebben az esetben a készülék a vizsgálni kívánt testrészt pár milliméteres képszeletekre bontja, és ezeket térképezi aztán fel röntgensugárzás segítségével. Tekintve, hogy a sugárzás másképp nyelődik el a különféle szervekben és szövetekben, az eredmény igencsak beszédes lehet. A CT is fontos eszköz az orvostudomány kezében a rákos sejtek felfedezésénél, emellett belső vérzések és gyulladások feltárására is tökéletesen alkalmas. Hasonlóan a röntgenhez, a CT-sugárzással is óvatosan kell bánni!

ABPM

A magas vérnyomás népbetegségnek számít hazánkban, ezért a korai felismerése és kezelése kulcsfontosságú. Az alkalmi vérnyomásmérések viszont sokszor csalóka és nem teljes képet adnak, ezért szükségessé válhat a 24 órás megfigyelés, amit az orvosi szaknyelv ABPM-nek hív. Egy ilyen vizsgálat során egy készüléket kapunk, amit aztán egy teljes napon át hordanunk kell. A berendezés rendszeres időközönként megméri a vérnyomásunkat, miközben mi a mindennapi életünket éljük.

Forduljunk orvoshoz minél előbb, ha panaszaink vannak

Érthető, ha bizonyos orvosi vizsgálatoktól félünk, és nem szívesen vetjük nekik alá magunkat. A röntgen, az ultrahangvizsgálat vagy éppen az EKG azonban teljesen fájdalommentes eljárások, amiket mindenképp érdemes igénybe vennünk, ha az egészségünket fenyegető panaszokat tapasztalunk magunkon!

