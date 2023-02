Hirdetés 51 perce

Ezért életre szóló választás a gránit ablakpárkány

Vajon hányan választanának olyan ablakpárkányt, amiről előre tudnák, hogy évek múltán tönkremegy? És vajon akkor is megvennék a bombaárral beharangozott párkányt, ha idővel a szép megjelenését is elveszti? A válasz az anyagban keresendő. Olyan párkányfajtát mutatunk be cikkünkben, amelynek anyaga akár 200 éves, ellentmondást nem tűrő referenciával büszkélkedhet.

A minőségi gránit népszerű párkány alapanyag Építsék már be az ablakpárkányt! Jön az utasítás a szakembertől, aki alig várja, hogy végre beszínezhesse a ház homlokzatát. Gyorsan kell tehát párkány és sokan ekkor kezdenek el kapkodni igazán. Kedvező megoldások után kutatnak, terméktulajdonságokat böngésznek, és természetesen mindenhol csak a pozitívumokkal találják szembe magukat. A párkány felkerül a helyére és bizonyos idő elteltével szembesülnek vele, hogy nemcsak a színe, hanem a formája is megváltozik. Sőt, még a szigetelésben is kárt tesz, hiszen alaposan eldeformálódott, ami csak fokozza a háztulajdonosok aggodalmát. Hogy lehetne elkerülni ezeket a kellemetlen helyzeteket? Ebben a cikkben olyan ablakpárkányt mutatunk be, amelynek anyaga több száz éves referenciákat, felbecsülhetetlen tulajdonságokat mondhat magáénak. És egy életre, sőt több generációra megoldja a párkánykérdést. Főszerepben tehát a gránit ablakpárkányok! Mélyből a csúcsra A gránit egy mélységi magmás kőzet, olyan értékes alapanyag, amit a természeti erők formálnak, alakítanak akár hosszú évszázadokon keresztül. Ezt az anyagot pettyszerűség, szemcsés megjelenés jellemzi, ugyanakkor olyan gránitfajtával is találkozhatunk, ami homogén hatású. Ami a legcsillogóbb marketingszövegeket is felülmúlja Amikor gránit ablakpárkányok hosszadalmas előnyeiről olvas, akkor érdemes saját szemével is megvizsgálnia a leírtakat. Ha besétál egy temetőbe, pozitív példák egész sorát láthatja. Pl. egy 200 éves, gránitból készült obeliszk láttán az is felmerülhet: lehet, hogy nemrég helyezték ide? Hiszen olyan szép, elegáns megjelenést mutat, annyira újnak tűnik. Pedig nem erről van szó. Ezek a gránitból készült obeliszkek akár 100-200 éve is készülhettek és megtartják masszív formájukat, kifogástalan megjelenésüket. Pompásan bírják a hőt, csapadékot. Nem véletlen, hogy sokan a sírköveket is ebből az anyagból készíttetik. Nos, ezek a tulajdonságok pedig ablakpárkányként ugyanúgy tetten érhetőek. Az időtállóság tehát adott, azonban itt van egy következő lényeges kérdés, aminek megválaszolását főleg a háziasszony várhatják türelmetlenül. A jól elkészített kőpárkány évtizedekig jó szolgálatot tesz Hogyan lehet tisztítani a gránitot? Egyszerűen. Beszélhetünk akár gránit párkányról vagy könyöklőről, egyáltalán nincs szükség extra ápolásra. Ebben az esetben a kulcsszó a következő: impregnálás. Az impregnáló szerekkel ugyanis gyorsan és eredményesen eltávolítható a párkány felületéről minden szennyeződés, festékes vagy olajos anyag. Így játszva megakadályozható a káros vagy szennyező anyagok beszívódása, az elszíneződés és a bosszantó foltosodás. Ezt is jó, ha tudjuk Az előnyöknek se szeri, se száma. A gránit ablakpárkányok szó szerint hozzák a formájukat. Nem szívják be a nedvességet, megtartják fényüket és kemény, időtálló anyagból vannak. A határozott megjelenés azt is magával vonja, hogy kevésbé sérülékenyek, ahogy ezt a fenti obeliszkes példa is jól tükrözi. Erős csapat Az alábbiakban egy olyan csapatot szeretnénk bemutatni, amelynek minden tagja hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, ablakpárkányként és könyöklőként is lehet számítani rájuk. Ott van a Kínából érkező természetes kő, a Padan Dark, amely a modern házak nagy kedvencének bizonyulhat, hazánkban kevés helyen kapható, tehát igazi kőritkaság. Egyediséget kölcsönöz a házaknak a rózsaszínes árnyalatú Mountain Pink, csak úgy, mint a Rosa Porino gránit. És akkor jöjjön az egyik gránitfavorit, a Brown Star, amely barnásszürke színnel rendelkezik, de van benne barna, fekete, fehér árnyalat is. Sokszínűsége miatt pedig szinte elnyeli a port és a koszt. Többféle háznál érvényesülhet. Érdemes említést tenni még a Yellow Rockról, amely egyedi sárgás megjelenésével az arabok kedvelt köve és egyre több magyar ház hasznos és gyönyörű dísze. Modern és hagyományos házakhoz egyaránt remekül illik. A Sunset Pink is hű marad nevéhez. Az igazi ritkaságnak számító anyag színe pink, ugyanakkor kis fekete-fehér szemcséket is találhatunk rajta. Sok színárnyalattal rendelkező házhoz illik, ami lehet akár fehér vagy élénk színű egyaránt. A Maple Red gránit jellegzetesen vöröses színe miatt inkább mediterrán stílusú házakhoz, irodákhoz esetleg elegánsabb helyekhez illik. Ezek a „csapattagok” noha eltérő színnel rendelkeznek, azonban időtállóságban, masszív formában ugyanazt hozzák, ezért csak ízlésen, elképzelésen múlik, melyik gránitfajta lesz a befutó. A Párkányosnál több fajta gránit közül lehet választani A nagy gránitos miért A gránit ablakpárkány tehát olyan előnyök birtokában van, amelyek önmagukért beszélnek: - Föld mélyén érlelt természetes, időtálló anyag. - Rendkívül könnyen tisztítható. - Megtartja a fényét. - Nem szívja be a nedvességet. - Kevésbé sérülékeny. - Gyönyörű megjelenést mutat. És persze gondoljon a több száz éves referenciákra, azokra a gránit obeliszkekre, amelyeken nem fognak az időjárási viszontagságok és markáns külsővel büszkélkedhetnek. Magyarországon létezik egy olyan hely, ahol fenti gránit ablakpárkányok villámgyorsan, egyedi méretben is elkészülnek. Ablakpárkányok otthona – Párkányos Létezik egy Baranya megyei község, Sárok, ahol a Párkányos csapata nagyot álmodott. Kezdetben csak pár megyébe, manapság pedig már Magyarország egész területére szállítanak olyan kőpárkányokat, amelyekre mindig ugyanazokat a visszajelzéseket kapják, hogy mennyire gyönyörűek és milyen határozott formával rendelkeznek. De ez nem minden. Ahogy a kőpárkányoknál alapkövetelmény a minőség, a Párkányosnál az ügyfelekkel való kommunikációban is a legmagasabb szintre törekszenek. Már az első telefonhívástól kezdve a megrendelőkre, érdeklődőkre fókuszálnak, kedves hangnemben tájékoztatják a lakossági ügyfeleket és a viszonteladókat is. Alapelvárás magukkal szemben, hogy a megbeszélt határidőre kiszállítsák a kőpárkányokat, sőt akár 6 órán belül is elkészítik a termékeiket. Amennyiben Ön is szeretne gyönyörű és időtálló gránit párkányt, látogasson el a Párkányos webáruházába! Pr-cikk

