– Ránk mindig is jellemző, hogy folyamatosan változunk és korszerűsödünk – részletezi Csősz Ferenc, a Csősz-Platán Cégcsoport ügyvezető igazgatója és társtulajdonosa. – Az autós iparág jövője is mindig új kihívásokat hoz magával, amihez folyamatosan alkalmazkodunk. A digitális világ hatalmas fejlődést és változást hozott az autóknál is, ma már szinte négy keréken járó komputerek, ezért a javításukhoz egészen más felkészültségre, más tudással rendelkező szakemberekre van és lesz szükség – már most ez a jelen. Ugyanez mondható el az autóvásárlási szokások megváltozásáról is: a virtuális világ elképesztő információt képes adni az ügyfeleknek, megkönnyíti és támogatja a választást, egyszerűbbé téve számukra a döntést. Mi arra törekszünk, hogy ebben is az élmezőnyt képviseljük.

Folyamatos fejlesztés

– Az ügyfeleink megújult igényeihez egyfolytában igazodunk, így tavaly májusban minden szolgáltatásunk és márkánk egy helyre költözött Nyíregyházán a Rákóczi utca 60. alá, ahol közel 30 éve minden elkezdődött. Azt tapasztaljuk, hogy az autósok szokásai folyamatosan változnak, és új igényeket támasztanak velünk szemben. Minden hirtelen felgyorsult; az ügyfelek is személyesebb és azonnali reakciót várnak el tőlünk a problémák megoldására, és ezzel együtt egy sokkal rugalmasabb nyitvatartási időt is. Hétköznaponként reggel 7 órától este 19 óráig várunk mindenkit, szombatonként pedig reggel 8 órától délután 16 óráig állunk rendelkezésre. Már minden szolgáltatásunk egy fedél alatt van, és így még magasabb minőséget tudunk nyújtani, egy sokkal szebb, kívül-belül megújult környezetben várjuk ügyfeleinket. Számos beruházást és bővítést hajtottunk végre annak érdekében, hogy a megnövekedett forgalom mellett is magas szinten tudjuk nyújtani a már megszokott szolgáltatásainkat. A nyáron telephelyünk egy vadonatúj vizsgaállomással és egy új teherautó-szervizzel is bővült, ami egyedülálló a térségben.

Egyedülálló szolgáltatás

– Szintén egyedülálló, hogy ugyanebben a megnyújtott időben tudjuk fogadni ügyfeleinket az új műszakivizsga-csarnokunkban is, ahol szombatonként csak nálunk van műszaki vizsga Nyíregyházán. Az „opeles” vásárlóink számára is közvetlenül rendelkezésre áll már a megújult, korszerű karosszéria-műhelyünk. Tavasz óta az összes új autómárkánk mellett a minőségi használt autóink készlete is egy helyen elérhető az ügyfeleink számára; illetve már elektromos autókkal is rendelkezik bérautós részlegünk, ami továbbra is segít megoldani az ügyfelek átmeneti mobilitásproblémáit a több mint félszáz darabos választékával. Egyszóval minden egy kicsit megváltozott és megújult, de a minőségből továbbra sem engedünk.

Bizalom és megbecsülés

– Azonban nem csak nekünk jelent sokat ez a helyszín. Az egyik kedves ügyfelünk mesélte nekem egyszer: „Évtizedekkel ezelőtt a Rákóczi utcán sétáltunk a nagymamámmal, és miközben nézegettem az autókat, azt mondtam neki: egyszer én is egy Opel Csősz-autót fogok venni…, és így is lett!”. Sokszor mondják az ügyfelek, hogy a Rákóczi utca 60. valóban összeforrt a nevünkkel, és az Opel Csősz szinte fogalommá vált a térségben. Mi büszkék is vagyunk rá, hogy magyar családi vállalkozásként a 90-es évek óta vagyunk itt változatlanul nyitva. Jöjjenek el, és nézzenek szét, várunk mindenkit sok szeretettel a Rákóczi utca 60. szám alatt!

Csősz Flottakezelés - Mindenünk a szakértelem

A Csősz - Platán Cégcsoport közel 30 éve a térség egyik meghatározó autós szereplője. Folyamatosan figyelik a piaci igényeket, ezért tudnak mindig egy lépéssel elől járni, és olyan új, teljes körű szolgáltatásokkal bővíteni.

A Csősz-Platán Cégcsoport hatékonysága fennállása óta töretlen.

– Ügyfeleink és partnereink a jövőben sem számíthatnak tőlünk másra, csak további eredményekre, precizitásra és profizmusra. Egy folyamatosan fejlődő, sikerorientált cég vagyunk. Célunk, hogy a vonzáskörzetünkben élő autótulajdonosoknak mi jussunk először az eszükbe, ha bármilyen autós szolgáltatást vesznek igénybe, és szeretnénk a térség egyik legvonzóbb munkahelyévé is válni. Munkatársaink elkötelezettek a vízióink mellett, ők is tudják, hogy a siker záloga nem más, mint a Csősz-Platán Cégcsoport mottója: "Többet nyújtani, mint amit az ügyfél elvár!"

Csősz Kft.

4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 60.

06 42 / 598 959

[email protected]

Platán Autóház Kft

4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 60.

06 42 / 501 700

[email protected]

