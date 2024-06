Felszolgáló

A vendéglátós álláskategórián belül a felszolgálói pozíciók egy kimondottan gyakran feltűnő lehetőségnek számítanak. Erről tanúskodik a régió munkaerőpiacára specializálódott OzdAllas.hu weboldala is, amelynek felületén keresztül már több étterem is hirdetett felszolgálói állásokat. Sőt, arra is volt számos alkalommal precedens, hogy szállodai étteremhez toboroztak munkavállalókat ugyanezen munkakörbe: https://ozdallas.hu/allasok/vendeglatas.

Az ilyesfajta állásoknak talán az egyik legnagyobb előnye, hogy széles körben lehet elérhető az álláskeresők számára, hisz a pozícióhoz támasztott követelmények sokkal inkább a személyes tulajdonságokra és fellépésre fókuszálnak, mintsem a releváns előzetes képzettségekre és tapasztalatokra. Persze utóbbiak megléte kétségkívül előnyt jelent, ugyanakkor számos munkáltató kész betanítani munkavállalóit a felszolgálói feladatkör ellátásra.

Ezen feladatkörbe egyebek mellett olyan tevékenységek tartoznak, mint például az asztalfoglalások kezelése, a rendelések felvétele, az étlap megismertetése, valamint a megrendelt ételek és italok szervírozása. Emellett a felszolgálók tevékenyen közreműködnek az étterem zavartalan működésének biztosításában, melynek részeként felöltik az árukészletet, gondoskodnak az asztalok és az éttermi környezet rendezettségéről.

Általánosságban tehát gyorsan megtanulható és egyértelmű feladatokért felelnek, amely teendők ellátásához kétségkívül elengedhetetlen a megfelelő szorgalom, kitartás és vendégközpontú hozzáállás.

Szakács

Az éttermi álláslehetőségeknél maradva, mindenképpen megemlítendőek a szakács pozíciók is, amelyek már valamennyi esetben szakirányú középfokú végzettséget várnak el a pályázóktól. A feladatok ezen állások kapcsán természetesen főként az ételkészítés köré szerveződnek, ugyanakkor korántsem merülnek ki ennyiben.

A szakácsoknak ugyanis rendszerint az étlap és a menü összeállítására, az alapanyagok megrendelésére és feldolgozására, továbbá a konyhai működés irányítására is kiterjednek felelősségeik. Utóbbi alatt értjük például a konyhai kisegítők munkájának koordinálását vagy a konyhai (pl. higiéniára vonatkozó) előírások betartatását. Elmondható tehát, hogy nem csak szakmai felkészültségre, hanem kiváló kommunikációs készségekre, csapatban való együttműködés képességére, továbbá nagyfokú szervezettségre is szükség van a munkakörben való eredményes helytálláshoz.