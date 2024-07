Környezettudatos döntéseink anyagi előnnyel is járnak. De mit tehetünk a mindennapokban annak érdekében, hogy zöld pénzügyi döntéseinkkel a hónap végén több maradjon a családi kasszában?

1. Tervezzük előre a heti menüt és a bevásárlást!

Az átgondolt tervezés a konyhában is segítségünkre lehet. Tervezzük előre, hogy mit szeretnénk főzni a héten, hogy célzottan tudjunk vásárolni! Koncentráljunk azokra az alapanyagokra és mennyiségekre, amelyekre valóban szükségünk van! Ne hagyjuk magunkat befolyásolni reklámtrükkökkel. Kis odafigyeléssel lefaraghatunk a bevásárlási költségekből, egyúttal pedig csökkenthetjük a fel nem használt élelmiszerek mennyiségét, azaz az élelmiszer-pazarlást. A műanyag zacskók, szatyrok mellőzésével még ennél is többet tehetünk bolygónkért. Használjunk vászontáskát, hiszen az egy-egy bevásárlás során 50-100 forintért vásárolt műanyag- vagy papírtáskák elhagyásával éves viszonylatban több ezer forintot spórolunk.

2. Hogyan tudunk pénzt és energiát megtakarítani az elektromos eszközök használata során?

Otthonunk energiafogyasztását nagymértékben befolyásolja, hogy a világításhoz mit és hogyan használunk. A legtakarékosabbak a LED-izzók, ezek élettartama háromszor hosszabb és harmadannyi a szén-dioxid-kibocsátásuk, mint a hagyományos energiatakarékos izzóknak. Még ezek használatakor is figyeljünk arra, hogy kapcsoljuk le a világítást, ha épp nem tartózkodunk a szobában, mert így az izzók élettartama is hosszabb lesz, és ezt pénztárcánkon is megérezzük.

3. Drágábbnak tűnhet, de a fogyasztása olcsóbb

Elektromos gépek vásárlása során válasszunk alacsony energiafogyasztású, korszerű darabot! Ellenőrizzük a régi gépeink fogyasztását! Az új hűtőszekrények áramfogyasztása akár 40 százalékkal is alacsonyabb lehet, mint a régi, akár évtizedekkel ezelőtti darabnak. Egy korszerű géppel évente akár 25 000 forintot is spórolhatunk áramszámlán.

4. Lubickolás? Hétvégén!

Családi házaknál egyre elterjedtebb az esővíz gyűjtése, azonban ezen túl is tehetünk többet saját vízlábnyomunk csökkentése érdekében. Sokat spórolhatunk a vízdíjon, ha közös döntés szerint hétközben csak zuhanyozik a család, a lubickolást pedig hétvégére hagyjuk.