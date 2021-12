Az Izrael legnagyobb ellenségének számító Iránban azonban nem enyhülnek meg, és a minapi tokiói történet éppen Mukihoz kapcsolódik, aki súlycsoportja egyik legjobbja, és most meg is nyerte a világbajnokságot. Hat áldozata közül a második éppen a mi Ungvári Attilánk volt. A döntőben a belga Matthias Casse ellen nyert, de a sors(olás) úgy hozta, hogy a döntőben a címvédő Szaed Mollával is összekerülhetett volna. Ez a találkozó azonban nem jöhetett létre. Az iráni sportminiszter már az orosz Haszan Halmurzajev elleni nyolcaddöntője előtt megüzente, hogy Mollának vissza kell lépnie a versenytől.