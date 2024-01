Ami nem sikerült Erling Haalandnak és Kylian Mbappénak, az összejött Zsóri Dánielnek. Igaz, nem a Nemzetközi Labdarúgó-­szövetség (FIFA) idei The Best-gáláján, hanem 2019-ben. A magyar focista öt évvel ezelőtt megelőzte Lionel Messit a Puskás-díj szavazásán. Sőt, többre taksálták a Debreceni VSC színeiben a Ferencváros ellen 15 méterről ollózott és győzelmet érő gólját, mint például Zlatan Ibrahimovic találatát, akivel anno szintén azonos jelöltlistán szerepelt.

A legnagyobb magyar futballistáról elnevezett elismerés elhódításához ezúttal is ollózó mozdulatból elért gólra volt szükség. Miközben a címre esélyes további pályázók villanásai is magas színvonalat képviseltek, addig az ítészek Guilherme Madruga remeklését szavazták a legparádésabbnak. Nehéz lenne megjósolni, hogy a brazil másodosztályú Botafogo-SP csapatában szereplő 23 éves védekező középpályás karrierjében milyen helyet tölt be a Puskás-díj. Felfigyelnek-e rá annyira, hogy ugródeszkát jelentsen, és sorban álljanak érte a kérők, vagy megy minden a maga rendjén azzal az aprónak még véletlenül sem nevezhető különbséggel, hogy Madruga immár egy lapon található a például a Cristiano Ronaldo, Neymar, Ibrahimovic, Giroud és Szalah nevét tartalmazó összevetésben. Vagyis a sportág világsztárjainak sorában.

Zsóri Dániel 18 esztendősen lépett a milánói Scala pódiumára köszönetet mondani azért, hogy odáig eljutott. Rövid időre úgy is tűnt, hogy megmarad a magasságban. A Mol Fehérvár elcsábította, de utána jött egy lépés lefelé (Budaörs), majd újra fentebb került (Budafok), hogy aztán keresztszalag-szakadás tartsa majdnem egy évig kényszerpihenőn. Ahogy azonban az U21-es válogatottban, úgy később a Zalaegerszeg és az MTK színeiben sem tudott kiteljesedni. Két nappal a londoni The Best-gála előtt ismételten a Budafoki MTE csapatában tűnt fel, a mezőkövesdi Zsóry-fürdő edzőcentrumában táborozó NB II-es fővárosiaknál.

A ma már 23 éves támadó korábban azt mondta, sokat dolgozik azért, hogy ne csak az az egy gól legyen, ami miatt emlegetik. Most ott tartunk, hogy de bizony.

A tizenöt évre visszatekintő kitüntetés erősen beágyazódott a gála programjába, és ez magyar részről nem kis sportdiplomáciai sikerként könyvelendő el. Nagyra becsülhető ráadás, hogy hazánkfia is ott virít a legek sorában. Jövőre a nők már külön elismerést kapnak ebben a kategóriában.

Mártáink, fel a Marta-­díjra! „Csak” ollózni kell hozzá.