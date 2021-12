Egyrészt azért, mert az általa rajongva szeretett emberi hangokra számtalan kórusművet is szerzett, ezért elfogadható, értett hozzá. Másrészt pedig azért, mert aki Veleczki Ramónát és Nagy Laura Erikát egyszer meghallja énekelni, rögtön megérti a Mester állításának igazát.

Tanáruknak, Ács Gabriellának szerencséje van, hogy egyszerre két ilyen tanítványa lehet. A két ifjú hölgynek is, hiszen értő kezekben formálódik tehetségük. A genetika mindkettejükhöz rendkívül kegyes volt, hiszen ezeket a hangi adottságokat iszonyatos szorgalmú tanulással sem lehet megszerezni, ha már a születéstől nincs ott az adottság. Persze a tehetség semmit sem ér a szorgalom, a kitartás, a lemondás, a rengeteg munka, az olykor elkerülhetetlenül jelentkező könnyek nélkül. A segítő támogatás is sokat számít abban, hogy ma Nyíregyháza két olyan hanggal is rendelkezik, akik méltán számíthatnak egy szép ívű karrierre.