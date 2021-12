Nemcsak a boldog kisbaba, hanem a boldog szülő titka is az, hogy mekkora körültekintéssel szerezzük be gyermekünknek ezt az éveken át elengedhetetlen kelléket. Jó hír a pandémia idején, hogy immár online is széles választékból válogathatunk a termékek terén – de ahogy mindenhol, itt is meglephet minket a bőség zavara, ezért az alábbi cikkben azt tekintjük át, milyen szempontok mentén érdemes pelenkát vásárolni.

Mit árul el a pelenka ára?

Ahogy az autóknál vagy a háztartási eszközöknél, a pelenkák esetében is léteznek felkapott márkák, mint például a Pampers vagy a Libero. A kezdő szülők gyakran csak a márkanév alapján választanak pelenkát, gondolván, hogy „aminek ismerem a nevét, az biztosan jobb, mint a többi”. De, aki ezt az egyetlen szempontot tartja szem előtt, könnyen beleeshet a hibába, hogy busás pénzekért végül olyan pelenkát vásárol, ami nem is igazán megfelelő a gyermekének. Miközben a kevésbé ismert márkák közt is számos olyat találhatunk, amelyek pont azt tudják nyújtani, ami a babánknak kell – ehhez csak azt kell megtudnunk, hogy mire van szüksége a babánknak.

A vásárlást megelőzően érdemes ellátogatnunk a különböző független online fórumokra, ahol gyakorlott szülők tapasztalatai olvashatók az egyes termékekről.





Melyik pelust válasszam a babámnak?

A mosható pelenkák egyre nagyobb divatja mellett a szülők többsége még mindig az eldobható pelenkákra esküszik. Ha nincs temérdek időnk mosni, akkor számunkra is ez a kézenfekvőbb megoldás. A pelenkavásárláskor a legfontosabb szempontok a pelenka mérete, illeszkedése, nedvszívási képessége, illetve a környezettudatosság és a típus. Emellett teljesen egyedi, hogy milyen pelenkát tűr el a baba bőre, miben érzi kényelmesen magát (illatos vagy illatosítatlan pelusban?), így mindenképp érdemes eleinte kísérletezni, amíg meg nem találjuk a megfelelőt. A közhiedelemmel ellentétben a cuki minták nem sokat nyomnak a latban a baba boldogsága szempontjából. A méretezés márkánként eltérhet, így új márka vagy típus kiválasztásakor a webáruházakban is feltüntetett súlyintervallumokat kell minden esetben megnéznünk. Az ideális méret az, ami pontosan illeszkedik, tehát nem vág be (túl kicsi), ugyanakkor nincs rés és szivárgás (túl nagy).

A nedvszívóképesség tekintetében azt kell szem előtt tartanunk, hogy mennyire tartja szárazon a baba bőrét a választott pelenka. Fiús anyukáknak különösen fontos odafigyelni, hogy a nedvszívó réteg elöl egészen a hasig, hátul pedig a baba derekáig érjen fel, így biztosan nem tud semmi kicsorogni. A tépőzárnál arra figyeljünk, hogy kellően hosszú legyen és jól tapadjon, nehogy szétjöjjön a pelenka. Figyelem: bugyipelusoknál nincs kétoldalt tépőzár, mivel ezeket bugyiszerűen húzzuk fel a babára!

A rugalmasság tekintetében jó, ha a pelenka vagy a tépőzár gumírozott, illetve a típusnál szintén arra kell odafigyelnünk, hogy mekkora a gyerekünk: újszülötteknek a nadrágpelenka a nyerő, míg később, a baba mozgékonyabb időszakában egy bugyipelus (például a Libero Touch 4 bugyipelenka) nyújthat jó szolgálatot. Emellett találunk külön úszópelenkákat (például Libero Swimpants) és éjszakai pelenkákat (például a szuper nedvszívó maggal ellátott Pampers Night Pants nadrágpelenka) is, sokaknál pedig más-más típus válik be éjszakára, délutáni alváshoz és sétához. Akinek fontos a környezettudatosság, de nem tud lemondani az eldobható pelenka praktikumáról, annak megfelelő választás lehet egy lebomló öko termék, amelyek szintén egyre népszerűbbek.

Az online vásárlás buktatói

Ha már ráleltünk a számunkra fontos tulajdonságokkal bíró termékre, akkor a vásárlásra kattintás előtt még egy dologra kell odafigyelnünk. Mivel a koronavírus-járványnak is köszönhetően egyre több a netes csaló, most különösen ügyelnünk kell arra, honnan szerezzük be az árut. Legyen gyanús, ha egy ajánlat túlságosan vonzó, ha a weboldal felépítése túl egyszerű, vagy ha az oldal nem tünteti fel a visszafizetési feltételeket, illetve nem szerepelnek rajta valós elérhetőségek, vagy a termékek alatt kizárólag az azokat dicsőítő hozzászólások sorakoznak, kritika egy szál se. Azt tartsuk szem előtt, hogy - a megbízható webáruházból - melyik pelenka a jó a babánknak – így a végén mindenki elégedett lesz.

(PR CIKK)