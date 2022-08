A cikkben ezeken a kérdéseken keresztül igyekszünk rávilágítani a PLC programozással kapcsolatos fontosabb tudnivalókra.

Miben rejlik a PLC programozás lényege és hozzáadott értéke?

Maga a PLC kifejezés egy rövidítés, amit az angol nyelvből vettek át. A magyar nyelvű megfelelője a programozható logikai vezérlő. Persze ennél sokkal fontosabb, hogy például a Motor-Systems Kft. frekvenciaváltók szempontjából elérhető kínálatának használatát miként segítheti elő.

Fotó: Motor-Systems



A PLC programozás alapvetően az ipari szabályozástechnikában, a villamos vagy villamosan működtetett folyamatok irányításában jelenthet hozzáadott értéket. Úgy, mint egy célzottan használt berendezés.

Mindenképp fontos hozzátenni, hogy nem számítógépről van szó. A zavartalan működéséhez ellenben fontos, hogy rendelkezésre álljon a megfelelő villamos energia szükséglet.

Miért bizonyulhat előnyösnek a PLC programozás célzott alkalmazása?

Mindenekelőtt azért, mert kifejezetten egyszerű és gyors programozhatóságot tesz lehetővé. Azontúl, hogy egészen sokoldalú használathoz biztosít mozgásteret. Magyarul sokféle módon és sokféle célra lehet hasznosítani.

A PLC programozás abban is kiemelt segítséget jelenthet, hogy akár összetett feladatok esetében is legyen könnyű, racionális maga a megvalósíthatóság. Komplexebb célokhoz is remekül illeszthető tehát maga a technológia és módszertan.

Ami a gyakorlatban történő hasznosítást szintén nagyban elősegíti, hogy a ki- és bemenetek száma, valamint az eszközre vonatkozó tulajdonságok meglehetősen széles skálán tudnak mozogni.

Amiért szintén hozzáadott értéket jelenthet a PLC programozás mellett dönteni

A fentiekhez hasonlóan könnyítést jelenthet az alkalmazást tekintve, hogy viszonylag kis mérettel, ennek köszönhetően kisebb helyigénnyel funkcionáló technológiáról van szó. Ami nem elhanyagolhatóan nagy üzemi hőmérséklet-tartományon képes működni.

Lokációtól függetlenül is bele lehet úgymond nyúlni a PLC program működésébe. Ennek köszönhetően, amennyiben a körülmények azt indokolják, akár a világ másik oldaláról is adott a lehetőség a módosításra. Ehhez nem kell más, mint egy kellőképpen stabil internetelérés.

Ha pedig a felsoroltakhoz még azt is hozzávesszük, hogy a PLC programozás még a hibák keresésének a folyamatát is megkönnyítheti, talán nem is kell tovább hangsúlyozni, mennyire komoly hozzáadott értékkel bír.

Márpedig a nagyszámú vagy gyors működési folyamat egyszerű megfigyelésének köszönhetően a hibák detektálása is nagyságrendekkel egyszerűbb lehet.