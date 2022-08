Hirdetés 2 órája

Ahová a zöld jövő négy keréken gurul - Hat napig Kisvárdán állomásozik a Volkswagen eHybrid flottája

A júniusi, nagysikerű „R” flotta felvonultatása után a Volkswagen és a Babják Autóház most azoknak is szeretne kedveskedni, akiket nemcsak a lóerők, hanem a zöld innovációk is érdekelnek. A Volkswagen eHybrid flottája ugyanis Kisvárdára érkezik, ahol augusztus 19-24 között várja azokat, akik nemcsak a sportos vezetési élménnyel, hanem az innovatív, zöld technológiával is szívesen megismerkednének.

Volkswagen Tiguan eHybrid Fotós: ingo barenschee

A mobilitás igazi forradalma a hibrid technológia, amely az elektromos és a benzinmotor tökéletes kombinációjából születik. A Volkswagen Plug-In-Hybrid modelljei pedig ebben igazán verhetetlenek, hiszen nemcsak a vezetési élményt, a teljesítményt és a formabontó designt ötvözik, de felkészítenek a klímatudatos autózásra is, hogy – ha lehet – ne csak a dinamika, az erő és a kényelem nyűgözzön le minket, hanem az a zöld innováció is, amely azt tűzte ki célul, hogy autóink klímasemlegesek és környezettudatosak legyenek a jövőben. Volkswagen Touareg eHybrid

Fotós: Ingo Barenschee Ezért a jövőképért dolgozik a Volkswagen, aki most Plug-In-Hybrid, illetve mild hibrid modelljei tesztelésére hív mindenkit a Babják Autóházba, hogy augusztus 19-24 között az autók szerelmesei megtapasztalhassák a jövő négykerekű innovációit. A Volkswagen tesztnapokon kipróbálható és tesztelhető autók ugyanis minden tesztvezetésre jelentkező számára bizonyítják, a tisztán elektromos hajtás mellett nem kell lemondanunk a dinamizmus, az erő és a menetkényelem rendkívüli élményeiről. Zöld és kirobbanó erő a motorháztetők alatt A Babják Autóházban megrendezendő tesztnapokon olyan gyöngyszemek vonulnak majd fel, mint például a Passat Variant GTE, ami nemcsak gyors és rugalmas, hanem meggyőző motorteljesítménye mellett különösen takarékos is. Magabiztos formavilága egyszerre sportos és különösen elegáns, utánozhatatlansága pedig innovatív megoldásaiban rejlik. De az Arteon Elegance is készen áll, hogy próbakörre hívja az érdeklődőket, hiszen ezzel a remekművel a dupla hajtás, dupla vezetési élményt eredményez. Volkswagen Passat GTE Variant

A luxuskategóriás Arteon Hybrid egyedülálló limuzinként végtelenül halk e-üzemmódban teszi lehetővé a károsanyag-kibocsátás nélküli utakat a belső égésű- és az elektromotor tökéletes összehangolásával. Ennek az autónak hála, már most elérhető a jövő közlekedési formája, hiszen 55 kilométeres maximális elektromos hatótávval rendelkezik. A sportos Plug-In-Hybrid Golf GTE TSI mellett pedig most egy igazi különlegességgel, a Touareg 3.0 TFSI Plug-In-Hybrid R-rel is találkozhatnak a kíváncsiskodók. Sőt, a bátrabbak ki is próbálhatják, hogy testközelből megtapasztalhassák, a jövő a legerősebb hajtóerő. Ez a Touareg ugyanis elképesztő rendszerteljesítményével minden idők egyik legerősebb Volkswagenje. Az IQ.LIGHT LED-Mátrix fényszórói minden közlekedési helyzethez igazodnak, miközben maximális dinamizmus mellett azon dolgozik, hogy végig a legnagyobb biztonságot nyújtsa utasainak. Volkswagen Arteon eHybrid

Fotós: ingo barenschee A Golf GTE TSI Plug-In-Hybrid, a Golf Variant Style 1.5 eTSI OPF DSG, a Passat Variant GTE TSI Plug-In-Hybrid, a Tiguan Elegance TSI Plug-In-Hybrid, a Touareg 3.0 TFSI Plug-In-Hybrid R és az Arteon Elegance 1.4 TSI Plug-In-Hybrid most egyetlen regisztrációval és időpontfoglalással bárki számára ingyenesen elérhető és kipróbálható.

Akik ki is próbálnák valamelyiket a Volkswagen különlegességei közül, az alábbi linken regisztrálhatnak: https://roadshow.volkswagen.hu/kereskedes/babjakauto

Szeretettel várunk mindenkit ahol augusztus 19-24 között Kisvárdán, a Babják Autóházban!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!