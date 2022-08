A projekt – melynek irányításáért a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. felel – azzal a céllal jött létre, hogy a tokaj-hegyaljai világhírű kulturális örökségeket megőrizzék, illetve olyan fejlesztéseket hívjanak életre, melyek nem csak visszaállítják, hanem új funkciókkal is bővítik a környék turisztikai célpontjait, így a vidék újra olyan népszerűvé válhat, amennyire történelme, kulturális fontossága és csodálatos szépsége megérdemli.

A beruházásnak hála a térség több kastélya is felújításra került, mint például a tolcsvai Rákóczi-kastély. A tállyai Mailloth-kastély belsőépítészete átalakult, valamint a kastélykert is megújult képpel várja a látogatókat. A vallási értékmegőrzés jegyében a tállyai evangélikus és a bodrogkeresztúri katolikus templomok is teljes egészében megújultak. A védett borászati épített örökség megóvásának érdekében a széleskörű beruházás keretében a tolcsvai Rákóczi kastély, a tarcali Rákóczi-szüretelőház és a tolcsvai muzeális borkészlet pinceterasza is felújításra került, a sátoraljaújhelyi Ungvári pincesor pedig új rendezvényhelyszínekkel bővült.

A fejlesztéssorozat keretében Mád község belvárosának arculata megújul, az itt található Borsay-kastély kertjében közösségi rendezvénytér valósult meg, a Sichermann-ház pedig egy modern kiállításnak ad majd helyet. A környék legkedveltebb városa, a méltán híres Tokaj történelmi főutcája megújul és látogatóközponttal bővül, az óvárosban található parti sétány új szabadtéri látványosságokkal, játszóterekkel és festői környezetben épített pihenőpontokkal várja az érdeklődőket.

