Milyen feladatokat lát el egy pénzügyi asszisztens?

Egy pénzügyi asszisztens széleskörű feladatokat lát el, amelyek a pénzügyi osztály és az iroda adminisztratív működését egyaránt segítik. Tevékenységi körébe olyan feladatokat tartozhatnak, mint például a(z):

• Számlázás és kifizetések kezelése: A pénzügyi asszisztensnek alapvető és mindennapi feladata a számlák kiállítása, kifizetések ellenőrzése, pénzügyi tranzakciók végrehajtása és a banki műveletek kezelés

• Pénzügyi adminisztráció: A feladatkör egy jelentős részét különböző pénzügyi dokumentumok kezelése fedi le, beleértve a számlákat, pénzügyi kimutatásokat, szerződéseket és egyéb hasonló fontos iratokat.

• Könyvelés támogatása: A pénzügyi asszisztenstől általában elvárt, hogy segítse a könyvelők munkáját, például a számlák rendszerezésével, az adózási feladatokban való részvétellel, vagy a könyvelési naplók karbantartásával.

• Pénzügyi riportok készítése: A feladatkörnek gyakran része az adatgyűjtés is, illetve az ezen adatokból történő riportok és kimutatások összeállítása.

• Kapcsolattartás: Mindezek mellett egy pénzügyi asszisztens különböző kommunikációs teendőket is ellát, azaz kapcsolatot tart más osztályokkal, szállítókkal és különböző partnerekkel pénzügyi egyeztetés céljából.

Persze ezen teendők csupán egy általános leírást adnak a munkakör kapcsán gyakran megjelenő felelősségekről. A konkrét feladatok a pozíció jellegétől és a vállalati elvárásoktól függően bőven mutathat különbözőségeket.

Elhelyezkedési opciók Nyíregyházán

Pénzügyi asszisztenseket rengeteg vállalat és intézmény alkalmaz, így bőven adódhat esély az elhelyezkedésre, természetesen akár Nyíregyházán is. Ehhez érdemes lehet figyelemmel kísérni az AllasOrias.hu weboldalát, amelynek kínálatában a közelmúltban is megjelent egy pénzügyi asszisztensi álláshirdetés a város vonatkozásában: https://allasorias.hu/allasok/nyiregyhaza

Ezen felül pedig egyéb adminisztratív, például általános irodai adminisztrátor, különböző ügyintézői, illetve szakmai asszisztensi lehetőségek is elő szoktak fordulni a portálon, amelyek mind érdekesek lehetnek azok számára, akik irodai munkát keresnek.

Az ilyen típusú pozíciók kapcsán ugyanakkor változatos követelményekkel kell számolni. A legalább középfokú végzettség például alapvető elvárás, de olykor az adott területhez (pl. pénzügy) kötődő felsőfokú képesítés megléte is a követelménylistában szerepelhet. Ezenkívül általában kiemelt fontossággal bír az MS Office programok magabiztos használata, illetve egyéb szoftverek ismeretére is (pl. vállalatirányítási rendszerek, számlázó programok stb.) igény mutatkozhat.

Ha pedig az adott vállalat nemzetközi környezetben is tevékenykedik, a nyelvtudás szintén elvárásként fogalmazódhat meg. Ráadásul bizonyos személyes tulajdonságok, beleértve a pontosságot, precizitást, kiváló kommunikációs képességet és a nagyfokú felelősségtudatot, ugyancsak elengedhetetlen lehet a helytálláshoz.

