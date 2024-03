megszokott tréningruha helyett ünneplőbe öltözve érkeztek a sportolók és az edzők szerda délután a Városházára, ahol az idén is jutalmazták a város kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolóit, az eseményen több mint hetven díj talált gazdára. A szervezők lehetetlenre vállalkoztak, egy kétperces kis videóval vezették fel a gálát, amelyben a teljesség igénye nélkül felvillantották városunk sportolóinak hazai bajnokságokon, világversenyeken, kupákon, tornákon aratott sikereit.

– Ez a sportgála összegzi az egész esztendőt, úgy vélem, ennél a pár perces videónál többet lehetett volna készíteni – kezdte köszöntőjét dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. – Az asztalon felhalmozott serlegek, oklevek száma is tükrözi, hogy szép sikereket értek el sportolóink és városunk jó hírét vitték, viszik – tette még hozzá.

– Ez a nap nagyon fontos mindannyiunk számára, hiszen hagyományosan ekkor ismerjük el, köszönjük meg az előző évben sikereket elért versenyzők és edzők munkáját. Minden siker megerősítés, az elvégzett munka visszaigazolása. A sport a város életében is sokkal nagyobb szerepet játszik, mint tíz éve, folyamatosan nagy volumenű sportinfrastruktúra-fejlesztések valósulnak meg, most is folyamatban van a stadion építése. A nagy eredményeket elért sportolók a város jó hírnevét erősítik, de fontos a közösségépítő szerepe is, a sport mindig összehozza az embereket. Fontos a példamutatás is, különösen a mi városunkban, ahol a szabadidősport is ilyen élénk. Sok sikert mindenkinek, és remélem, jövőre legalább ugyanennyi, de ha lehet még több plakett, oklevél és serleg találjon majd gazdára – zárta szavait dr. Kovács Ferenc.

A köszöntő után kezdődött a ceremónia, a díjakat, elismeréseket, Nyíregyháza polgármestere mellett dr. Szabó Tünde kormánybiztos, országgyűlési képviselő, dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő és dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere adták át. Az eseményen jelen volt dr. Hárskuti János, a Nyíregyházi Egyetem elnöke is.

Az év férfisportolója az ökölvívó Kovács Richárd lett, aki a közelmúltban lapunk és portálunk az Év sportolója szavazásán is kategóriájában az első helyen végzett. Nem véletlen az elismerés, hiszen Richárd azon kevesek egyike, aki vármegyénket és városunkat képviselheti a párizsi olimpián.

– Sok, sok lemondás és munka van emögött, de megérte, mert egy nagy álmom vált valóra. Az, hogy a Kelet-Magyarország és a szon.hu szavazása után a város elismerését is kiérdemeltem nagy büszkeséggel tölt el. Ez is egyfajta visszaigazolás a munkámnak és jól esik, hogy figyelnek rám – mondta Kovács Richárd.

Az év utánpótlás sportolójának a szintén ökölvívó Petrimán Patríciát és a jetskis Jásza Csongor választották. A két tehetség ugyancsak díjazott volt lapunk és portálunk az Év sportolója szavazásán. Az év parasportolójának Tarjányi István kerekesszékes vívót választották. Munkásságáért posztumusz díjban részesült Tálas Miklós, plakettjét özvegye vette át.

Aztán sorban jöttek a többiek is, válogatottak és a diáksportban jeleskedők és díjat kaptak a kiemelt támogatók is.

Az ünnepség fogadással és baráti beszélgetésekkel ért véget.