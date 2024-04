A halvány bajnoki szereplés ellenére a Kisvárda Master Good arra készült, hogy az MTK-t legyőzve ismét bejusson a Magyar Kupa elődöntőjébe. Három évvel korábban a Zalaegerszeg elleni fölényes győzelemmel (6–1) került a legjobb négy közé, ahol a későbbi győztes Újpesttől kapott ki (0–1) szintén hazai pályán. Keddi ellenfelével nem is olyan régen, március 17-én játszott a bajnokságban, s bár a Hidegkuti Nándor Stadionban vereséget szenvedett (1–2), pályaválasztóként lehet esélye, mivel novemberben 3–1-re győzött.

Ellenkező előjelekkel vágott neki a játéknak a két együttes a Várkerti Stadionban, míg a hazaiak zsinórban három vereséggel, addig a fővárosi kék-fehérek három veretlenül megvívott bajnoki mérkőzéssel a hátuk mögött várták a kezdő sípszót.

A találkozó első lehetőség a vendégek előtt adódott, Bognár jobbra passzolt Hejhez, aki kapura lőtt az ötös jobb sarkáról, Petkovics azonban a helyén volt. Nem sokat kellett várni az első hazai helyzetre sem, amelyből meg is szerezte a vezetést az alaposan felforgatott Kisvárda, amelyben az előző bajnokihoz képest nyolc helyen változtatott Feczkó Tamás vezetőedző. Filipovic balról végzett el egy szögletet, Jovicic három védő gyűrűjéből kibújva hat méterről a jobb alsó sarokba fejelte a labdát. A találat felrázta a kissé álmosan kezdő vendégeket, több veszélyes támadást is vezettek, közel is jártak az egyenlítéshez, Hej beadását Kovács azonban a lécre fejelte. Nem sokkal később egy formás támadás végén a Kisvárda megduplázta előnyét. Ilievszki jobbról remekül tálalt a 16-ra betörő Szpaszics elé, aki az elvetődő Rácz mellett a jobb alsó sarokba lőtt. A folytatásban az MTK birtokolta többet a labdát, mégis a hazaiak játszottak veszélyesebben. Nagy kedvvel, ellenfelüket letámadva szőtték támadásaikat, Rácznak akadt ismét munkája, előbb Szpaszics, majd Ilievszki lövését hárította. Előbbi a játékrész hajrájában ismét betalált, a játékvezető azonban érvénytelenítette a gólt. A másik oldalon Németh Krisztián szépített volna, de a Petkovics lábáról visszapattanó labdába kézzel is beleért, ezért ezt a gólt is érvénytelenítette Bogár Gergő. Így két gólos hazai vezetéssel vonultak öltözőbe a felek.

Fordulás után visszavett a tempóból a Kisvárda és rutinosan őrizte előnyét. Negyedóra elteltével egy kicsit a semmiből szépített az MTK. A szünetben beállt Varjú harciasan tartotta meg a labdát a 16-os oldalvonalánál, majd Bognárhoz passzolt, aki az ötös jobb sarkán túlról, hat méterről jobbal a rövid felsőbe bombázott. A találat után fordult a játék képe, az MTK uralta a mezőnyt, igazi helyzetig azonban nem jutott. Alig három perc volt hátra a rendes játékidőből, amikor siker koronázta a fővárosiak erőfeszítéseit, Bognár bal oldali szöglete után Hej Viktor kissé jobbról, 13 méterről ballal a hosszú felső sarokba lő. Már mindenki a hosszabbításra készült, amikor ismét megszerezték a vezetést a hazaiak. Jovicic 12 méterről, picit jobbról a jobb felső sarokba fejelte Körmendi balról érkező távoli keresztpasszát. A Kisvárda ezzel elsőként jutott a Magyar Kupa elődöntőjébe.

Magyar Kupa, negyeddöntő

Kisvárda Master Good–MTK Budapest 3–2 (2–0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Bogár (Buzás, Belicza)

Kisvárda: Petkovics – Cipetic, Jovicic, Lippai, Körmendi – Matic, Melnik (Nikolov, 93.) – Filipovic (Navrátil, 66.), Makowski (Ötvös, 75.), Szpaszics (Camaj, 66.) – Ilievszki (Mesanovic, 75.). Vezetőedző: Feczkó Tamás.

MTK: Rácz G. – Kocsis G., Kádár, Nagy Zsombor (Varjú, a szünetben) – Hej, Kosznovszky (Stieber Z., 78.), Kata, Antonov (Kovács P., 60.) – Kovács M. (Jurina, 60.), Bognár I. – Németh K. Vezetőedző: Horváth Dávid.

Gól: Jovicic (8., 90.), Szpaszics (21.), illetve Bognár (59.), Hej (87.)