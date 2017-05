Cannes – A Kidman-Farrell páros sem tudta kimozdítani az orosz versenyfilmet a népszerűségi listákról

Nicole Kidman harmadik és Colin Farrell oldalán második alkalommal vonulhatott fel szerda este a vörös szőnyegen Sofia Coppola Csábítás című filmjének főszereplőjeként. Az alkotást Don Siegel 1971-ben Clint Eastwooddal a főszerepben forgatott, A tizedes háreme című filmje ihlette. A történet az amerikai polgárháború idején egy lányiskolában játszódik, ahova beszállítanak egy sérült katonát (Colin Farrell). Az eredeti változat a férfi szemszögéből meséli el az eseményeket, az újabb feldolgozás a női főszereplőre koncentrál.

Az Öngyilkos szüzek, az Elveszett jelentés és a Marie-Antoinette rendezőjének hatodik, másfél órás filmjét túlságosan visszafogottnak, és az eredeti változathoz képest erőtlennek tartotta a kritikusok többsége.

Sofia Coppola a cannes-i sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy eredetileg nem remake-et szeretett volna készíteni és megpróbálta elfelejteni az 1971-es változatot, de végül arra adott válaszként készítette el a saját verzióját. “Az amerikai polgárháború idején ezt a lányiskolát egy katona szemszögéből látjuk (az 1971-es filmben). Én a nők szemszögéből mesélem el ugyanazt a történetet” – hangsúlyozta.

A zárt világban játszódó alkotás sokban emlékeztet Coppola első filmjére, az Öngyilkos szüzekre, amelyben a rendezőnő saját bevallása szerint a nők és férfiak közti hatalmi harcokat dolgozta fel egy szerinte “szórakoztató sztori” keretében.

A Csábításban a Nicole Kidmann által alakított Miss Martha “egyszerre védelmezi a lányokat egy nagyon nehéz időben és maga is nagyon vallásos. Át akarja adni az elveit. Szellemi irányító, tanár, ugyanakkor nagyon anyai” – mondta a filmsztár Cannes-ban. Az ellenséges katona hatásának azonban a lányokhoz hasonlóan ő se tud ellenállni, és féltékenységből, a büntetést választja.

A Kidman-Farrell duó már hétfőn is együtt jelent meg vörös szőnyegen, akkor a görög Jorgosz Lantimosz angolul forgatott legújabb filmjének főszereplőiként. A homár című alkotással két éve a zsűri díját elnyerő rendező legújabb filmje, az Egy szent szarvas meggyilkolása egy sebész és egy tinédzser furcsa kapcsolatát mutatja be, aki fokozatosan fészkeli be magát a sebész családjába. A horrorisztikus radikális film nagyon megosztotta az újságírókat.

A francia Jacques Doillon 33 év után kapott ismét meghívást a versenybe a száz éve elhunyt híres szobrászról, Rodinról forgatott című alkotásával, amelynek címszerepét Vincent Lindon alakítja. A kétórás, szinte végig Rodin műtermében játszódó, megkoreografált kameramozgásokkal megkomponált film – a művésznek a Camille Claudellel (Izia Higelin) folytatott szenvedélyes szerelemi viszonya után – az alkotás fájdalmas folyamatára koncentrál, rávilágítva arra, hogyan találta fel Rodin a modern szobrászatot. A film azt is megmutatja, hogy a szobrász magánembereként is, életvitelében és gondolkodásában is saját korának is modern figurája volt.

Az utolsó harmadához érkezett fesztiválon a kritikusok rangsorában továbbra is Andrej Zvjagincev orosz rendező Loveless (Szeretethiány) című filmje és egy francia alkotás, Robin Campillo 120 battements par minute (Percenként 120 szívverés) című filmje áll az élen. A Screen brit filmes lap által megkérdezett nemzetközi kritikusok pontozási listájának éléről a kortárs orosz társadalomról keserű képet festő dráma az első nap óta kimozdíthatatlan. A Film francais filmes szaklapban szavazó hazai filmes újságírók listáján azonban az orosz versenyfilmet megelőzte Romain Campillo filmje, amely az Act Up AIDS-ellenes mozgalomnak az alakulását követő első éveiről szól az 1990-es években.

– MTI –

