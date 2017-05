Szijjártó: Magyarországnak és Szlovákiának is érdeke a két ország közötti infrastrukturális összeköttetések javítása

A magyar diplomácia vezetője Pozsonyban – az ott zajló Globsec biztonságpolitikai fórumon – a visegrádi négyek (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) külügyminisztereinek közös panelbeszélgetésén vesz részt, majd több kétoldalú megbeszélést is folytat, ezek egyikét Miroslav Lajcák szlovák külügyminiszterrel. Ennek a találkozónak az egyik kiemelt témája a két országot összekötő infrastrukturális kapcsolatok számának további növelése és a már megkezdett beruházások felgyorsítása.

Szijjártó Péter elmondta: a két ország közti infrastrukturális kapcsolatok sűrűbbé tétele egyebek mellett a régióba érkező külföldi beruházásokért folytatott küzdelem összefüggéseiben is rendkívül fontos.

“Akármelyikünk is nyerjen meg egy beruházást, abból a másiknak is tudnia kell profitálni” – világított rá a külügyminiszter. Kifejtette: a határ mentén létesülő beruházások a határ mindkét oldalán hatással vannak az ott élőkre és a helyi munkaerőpiacra is.

A két ország közötti infrastrukturális kapcsolatok bővítését érintő tervekről Szijjártó Péter elmondta: a Komáromot és a felvidéki Révkomáromot összekötő, 91 millió eurós beruházásnak tervezett híd építése szeptemberben elindul, egy új Ipoly hídra nemrégiben adták be a pályázatot az EU-hoz, ezenfelül négy továbbit, valamint egy újabb kompkapcsolatot is tervbe vettek, akárcsak újabb határátkelők megnyitását. Utóbbiak esetében az a célkitűzés, hogy a két ország közötti határátkelők sűrűsége megközelítse az európai átlagot.

“Következő kezdeményezésünk Dunaszerdahely és Győr összekötése egy gyorsforgalmi úttal, illetve egy új híddal Vámosszabadinál” – emelte ki a külügyminiszter, aki Miroslav Lajcákkal tartandó találkozóján “erőteljes támogatást” kért a szlovák kormánytól a projekt támogatásához.

Szijjártó Péter pénteki látogatása során Magyarország pozsonyi nagykövetségén a Magyar Közösség Pártjának (MKP) vezetőivel is találkozott, akikkel a helyi magyarságot érintő időszerű kérdésekről, valamint a magyar kormány által a Felvidéken megvalósítani tervezett gazdaságélénkítő csomagról egyeztettek.

– MTI –

