Az esetre közleményben reagált az United Airlines is. Ebben azzal védekeztek, hogy számukra a dolgozóik és az utasaik egészségének védelme a legfontosabb, ezért vezették be az amerikai járványügyi hivatal, valamint orvosszakértői tanácsai alapján szabályaikat, melyeket a többi nagy légi társaság is alkalmaz. Közölték, hogy mindazonáltal a történteket vizsgálják, felvették a kapcsolatot a családdal.