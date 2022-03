Az elemzésben az áll: az elektronikus közigazgatás, azaz a közvetlen személyes jelenlét, utazás, várakozás nélküli, gyors ügyintézés minél szélesebb körű lehetősége nagyon sok érdeket egyesít, többi között időt, pénzt, fáradságot spórol meg az új személyigazolványt igénylőnek, az adót fizetőnek, a felhőből receptet kiváltónak.

Az e-közigazgatás fejlesztése másfél évtizede kiemelt stratégiai irány, mind Európában, mind Magyarországon.Magyarországon egymást követő, egymásra épülő stratégiák alapján jogszabályváltozások nyitottak utat az új technológiai lehetőségek alkalmazása előtt. Több területen átfogó fejlesztés történt, 2018. január 1-jétől pedig a közfeladatot ellátó szervek széles köre köteles biztosítani az ügyek elektronikus intézésének lehetőségét az ügyfeleknek – emlékeztettek.



Az ügyfélközpontú, támogató funkciókkal is kiegészített e-szolgáltatásoknál jelentős, de egyenlőtlen fejlődés volt tapasztalható. A hazai digitális előrehaladás üteme az uniós átlaghoz hasonló, ugyanakkor jelentős Magyarország lemaradása az összetettebb digitális szolgáltatásoknál - emelték ki, hozzátéve, hogy a szolgáltatások igénybevételének szintje így továbbra is az optimális alatt van.



Közölték azt is: a technológiai és szolgáltatási hatékonyság szempontjából kiemelkedőek az adózás, az áru-és pénzforgalom területén végbement fejlesztések.



Kitértek arra is, hogy a digitális közigazgatás kiemelkedően fontos szerepet játszott a koronavírus-járvány kezelésében és a tájékoztatásban is, jelentősen mérsékelve a korlátozások kedvezőtlen hatásait. A közigazgatási ügymenet így a veszélyhelyzetben is folytonos maradhatott.



Az előzetes, internetes regisztráció nélküli oltási lehetőség következtében jelentősen nőtt az oltást igénybe vevők száma, ami felhívja a figyelmet arra, hogy bővíteni kell a lakossági digitális kompetenciákat.



A gazdaság és a társadalom digitális fejlődésével, így az e-közigazgatás fejlesztésével kapcsolatos célok megvalósításának nyomon követéséért és értékeléséért a nemzetközi indikátorok mellett szükség van nemzeti mérésekre is. Ezek biztosíthatják a fejlődés évenkénti összehasonlíthatóságát, és segíthetik a szakpolitikai döntéseket – írták.