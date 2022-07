Mivel jeges élőhelyük a klímaváltozás miatt eltűnik, az éhes jegesmedvék a szeméttelepeken próbálnak táplálékhoz jutni. Ennek súlyos veszélyeire figyelmeztetett szerdán egy kanadai és amerikai tudósokból álló csoport.

A szemét veszélyt jelent az amúgy is sebezhető jegesmedve-populációra, ugyanis a ragadozók egyre többször kerülnek összeütközésbe az emberekkel, ami végzetes lehet számukra – írták az Oryx című folyóiratban közzétett jelentésükben.

A medvék és a szemét együtt nem jelentenek jót, ezt már a barna és a fekete medvékkel kapcsolatban is megtanulhattuk, és most a jegesmedvékkel kapcsolatban is felmerült ez a probléma

– mondta el Andrew Derocher, az Albertai Egyetem biológusa, a tanulmány társszerzője.

A jegesmedvéknek szükségük van a tengeri jégre a fókavadászathoz. Mivel azonban az Északi-sarkvidék négyszer gyorsabban melegszik, mint a Föld többi része, a tengeri jég nyáron korábban olvad, és ősszel később fagy be, ami arra kényszeríti a medvéket, hogy több időt töltsenek a parton, ahonnan nehezen érik el a fókákat.

A jelentés szerint a jegesmedvék tömegesen keresik fel az Északi-sarkvidéken és a sarkkör alatti területeken lévő nyílt szeméttelepeket. Ez azonban veszélybe sodorja őket: a vadgazdálkodók lelőhetik őket, a szeméttől pedig meg is betegedhetnek, az ételek műanyag csomagolása ugyanis végzetes elzáródást okozhat az emésztőrendszerükben.

A tudósok úgy vélik, hogy a jegesmedvék helyzete csak rosszabb lesz. Az Északi-sarkvidéken ugyanis növekszik az emberi populáció. A kanadai Nunavutban – ahol több ezer jegesmedve él – az előrejelzések szerint 2043-ra közel 40 százalékkal nő a lakosság száma.

A hulladékgazdálkodás nem könnyű feladat ezeknek távoli közösségeknek: a talaj gyakran fagyott, ami megnehezíti a szemét elföldelését. A szemét elszállítása pedig drága. A tudósok szerint a probléma megoldásához szövetségi támogatásra lesz szükség.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock