Nem tudtam igazán ráhangolódni, mert az európai kupasorozatok mennek, a bajnokságok félidőben járnak, és a szurkolóknak is szokatlan lehetett a decemberi időpont. Ami a kedvenceket, nálam a brazilok a favoritok. Most is nekik szurkoltam, de miként másoknak nekem is kicsit csalódást okozott a játékuk. Azért voltak igencsak szép, brazilos akciók, de ilyenekben többet vártam. A horvátokra megorroltam, mert megölték a selecao ellen a focit. Igaz a céljukat elérték és az mindig szentesíti az eszközt. Ami a folytatást illeti, szerintem a marokkóiaknak nagyobb lesz a motivációja a bronzmeccsen mint a legutóbbi ezüstérmesnek, de tipikusan háromesélyes találkozó. Miként a finálé, amelyen egyértelműen az argentinoknak drukkolok, hiszen Messinek kijár egy szép és fényes korona a pályafutása zenitjén.