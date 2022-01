A legjobb klip díját a Carson Coma videója, a Song About My Grandma vitte el, amely ezen kívül megkapta a legjobb operatőri munkának járó trófeát és a zsűri különdíját is. A fődíj 1,5 millió forint értékű eszköz- és erőforrás-támogatás volt a CineSuper és a Kraft jóvoltából.