A lapnak megszólalt Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület szóvivője is, aki elmondta, a globális kereskedelem miatt már a világ több pontján is megjelentek ezek a rovarok, az Egyesült Államok után már Franciaországban is feltűntek.

A faj királynői akár 5 centisre vagy nagyobbra is megnőhetnek, egy imádkozó sáskát is könnyen elejtenek, ráadásul a méhekre is óriási veszélyt jelentenek.

Mérgük életveszélyes reakciót válthat ki az emberekben is.

A lapnak Sár József entomológus azt mondta, ez a faj nagyon agresszív, ha esetleg nálunk is megjelenne, semmi esetre sem szabad megközelíteni a fészkét. Ezeket a rovatokat ugyanakkor méretük miatt könnyű lenne összetéveszteni a nálunk is élő lódarázs királynőjével.

Borítókép: illusztráció